Dicker Rabatt im PSN: Paket mit drei Action-Adventures für PS4 und PS5 zum Bestpreis

In dieser Woche startete Sony im PlayStation Store einen weiteren umfangreichen Sale. Im Rahmen der freigeschalteten Angebote warten zahlreiche Spiele und Download-Erweiterungen zum Sparpreis.

Auf ihre Kosten kommen dieses Mal auch Spieler, die die klassischen Zeiten der „Tomb Raider“-Reihe wieder aufleben lassen und mit Lara Croft ihre alten Abenteuer bestreiten möchten. Nach den diversen kleineren Preissenkungen der letzten Monate kann „Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft“ im laufenden Sale nämlich zum halben Preis heruntergeladen werden.

Statt der gewohnten 29,99 Euro werden im PlayStation Store aktuell lediglich 14,99 Euro fällig. Das entsprechende Angebot könnt ihr bis zum 24. Oktober 2024 um 0:59 Uhr unserer Zeit in Anspruch nehmen.

Die legendären Abenteuer von Lara Croft kehren zurück

Wie es der Name von „Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft“ bereits andeutet, umfasst die Sammlung grafisch aufpolierte Versionen der ersten drei „Tomb Raider“-Abenteuer. Zudem befinden sich mit „Unfinished Business“, „Golden Mask“ und „The Lost Artifact“ die jeweiligen Erweiterungen an Bord.

In der offiziellen Ankündigung von „Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft“ betonten die Entwickler, dass sie auch an Spieler dachten, die die Klassiker gerne in ihrer ursprünglichen Version spielen möchten.

So besteht jederzeit die Möglichkeit, von den grafisch überarbeiteten Fassungen auf den originalen Look der drei „Tomb Raider“-Titel zu wechseln. Neben der grafischen Überarbeitung bekamen die Klassiker diverse Neuerungen spendiert.

Darunter mehr als 200 freischaltbare Trophäen, eine Lebensleiste für Bosse oder einen Foto-Modus. Nach dem Release folgten zudem mehrere Updates mit weiteren Verbesserungen wie einem 120FPS-Modus.

Die Community ist begeistert

Auf Metacritic reichte es für die Remastered-Sammlung zu einer durchschnittlichen Wertung von 75 Punkten. Deutlich wohlwollender wird „Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft“ von der PlayStation-Community aufgenommen. Im PlayStation Store liegt die Nutzerwertung nach mehr als 5.000 Abstimmungen bei 4,5 von fünf möglichen Sternen.

„Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

