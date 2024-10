Kong Survivor Instinct: Lizenzspiel im Auge behalten? Gameplay liefert Einblicke

„Kong: Survivor Instinct“ erobert im Herbst Konsolen und PC. Es ist eine Produktion von 7Levels in Zusammenarbeit mit Legendary Pictures. Das Spiel entführt Spieler in eine verwüstete Stadt, in der sie als Protagonist David um das Überleben kämpfen und dessen Tochter retten müssen.

Das Spiel verspricht eine Kombination aus Plattform-Gameplay, Kämpfen und Erkundungselementen, die an den Metroidvania-Stil angelehnt sind. Ein neues Gameplay-Video, das in dieser Meldung eingebettet ist, gewährt Einblicke.

Monströse Giganten und menschliche Feinde

„Kong: Survivor Instinct“ bietet ein 2,5D-Action-Adventure-Erlebnis, das Jump’n’Run-Gameplay mit Kämpfen kombiniert. Spieler navigieren durch ein zerstörtes Stadtlabyrinth, das von Monsterverse-Titanen und menschlichen Feinden bevölkert ist.

Die Nutzung der sogenannten Monarch-Technologie ermöglicht es den Spielern, das Verhalten der Titanen zu beeinflussen und deren Stärke strategisch einzusetzen. Ressourcenmanagement, das Lösen von Umwelträtseln und der Kampf gegen diverse Gegner sind laut Hersteller zentrale Elemente von “Kong Survivor Instinct”. Die Interaktion mit riesigen Kreaturen beeinflusst letztlich den Verlauf des Spiels.

Die narrative Handlung von „Kong: Survivor Instinct“ setzt direkt nach den Ereignissen von „Godzilla vs. Kong“ an. Die Geschichte folgt dem anfangs genannten David, einem Bohrarbeiter, der sich durch die zerstörte Stadt kämpft, um seine Tochter Stacy zu finden. Dabei begegnet er verschiedenen Überlebenden und muss sich gegen die Hyänen, eine Söldnergruppe unter der Führung von Alan Jonah, behaupten.

Weitere Einzelheiten liefert die vorherige Ankündigung:

„Kong: Survivor Instinct“ wird diesen Herbst für PS5, Xbox Series und PC (Steam) auf den Markt gebracht. Interessierte Spieler können sich im Vorfeld das folgende Gameplay-Video anschauen:

Weitere Meldungen zu Kong: Survivor Instinct.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren