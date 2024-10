Exodus: Matthew McConaughey erklärt furchteinflößende Gegner

Bei den Game Awards 2023 stellten die Entwickler von Archetype Entertainment ihr Projekt „Exodus“ vor. Es handelt sich um das erste Spiel des 2019 gegründeten Studios, das unter anderem aus Veteranen von BioWare, Naughty Dog und anderen bekannten Entwicklern besteht.

Archetype hat nun ein neues Video zu „Exodus“ veröffentlicht, das den Fans passend zu Halloween einen Schauer über den Rücken jagen soll. Es beleuchtet die Mara Yama, fürchterliche Gegner, die sich von Angst ernähren.

Hollywood-Star lehrt uns das Fürchten

Die Mara Yama sind furchtbare und monströs aussehende Celestials, die nichts gleichen, was die Menschheit schon einmal erlebt hat. Diese fürchterlichen Gegner zehren von Angst, erfreuen sich an Grausamkeit und genießen die Pein ihrer Opfer. Sie verbergen sich in den tiefsten Schatten des Centauri Clusters und haben es dabei auf ahnungslose Reisende abgesehen. Wer eine Begegnung mit den Mara Yama überlebt, wird für immer von den erlebten Schrecken verfolgt.

Erzählt wird der neue cinematische Trailer von dem Hollywood-Star Matthew McConaughey. Der Schauspieler war bereits zu der Enthüllung von „Exodus“ zugegen und erklärte, sein Videospieldebüt in dem SciFi-RPG zu geben. Laut den Entwicklern wird McConaughey eine wirklich wichtige Rolle verkörpern, die vom Anfang bis zum Ende eine große Präsenz haben wird. Mehr wurde dazu jedoch nicht verraten.

Spieler müssen die Menschheit retten

In „Exodus“ ist die Menschheit vor 40.000 Jahren von einer sterbenden Erde geflohen. In riesigen Archenschiffen fanden die Überlebenden eine bewohnbare Galaxie in Centauri. Allerdings sind die Menschen dort die Außenseiter, die in einer neuen, feindlichen Umgebung um ihr Überleben kämpfen müssen.

Die Spieler übernehmen die Rolle eines Travelers, die letzte Hoffnung der Menschen. Traveler existieren außerhalb der Zeit und müssen außerirdische Technologien und Waffen ihrer Feinde bergen. Auf ihren interstellaren Reisen vergehen jedoch für die Traveler nur Tage, während es für ihre Liebsten zu Hause Jahre oder gar Jahrzehnte sind. Die Geschichte des Spiels soll unter anderem durch diese Auswirkungen der Zeitdilatation vorangetrieben werden.

