Exodus: Elohim vorgestellt – Details zum vielversprechenden Sci-Fi-RPG

Das 2019 von ehemaligen BioWare-Mitarbeitern gegründete Entwicklerstudio Archetype Entertainment hat während der Game Awards 2023 das erste Spiel vorgestellt. Hierbei handelt es sich um das Sci-Fi-RPG „Exodus“.

Der Titel entführt Spieler in ein Universum, in dem die Menschheit von einer sterbenden Erde geflohen ist und nun versucht, in einer feindlichen Galaxie Fuß zu fassen. In dieser Geschichte sind die sogenannten Traveler die letzte Hoffnung für die Menschheit.

Kurzgeschichte stellt die Elohim vor

Weitere Informationen zum Universum hinter “Exodus” liefert eine neue Kurzgeschichte, in der die Elohim vorgestellt werden.

Die erzählerische Tiefe des Spiels basiert laut Entwickler demnach auf den Erinnerungen an die brutalen Formationskriege, die einst das Centauri-Cluster verwüstet hatten. Diese Kriege, die über Jahrhunderte wüteten, führten zur Zerstörung von Hunderten bewohnbaren Welten und dem Verlust von Milliarden Leben. Aus der Asche dieses blutigen Konflikts erhoben sich die Elohim, die technologisch am weitesten entwickelten Wesen der Galaxis.

„Das meiste, was wir über die Elohim wissen, sind auf Mythen und Legenden basierende Spekulationen“, wird in der Kurzgeschichte zu „Exodus“ dargelegt. Diese mächtigen Wesen erschufen die Himmelstore, ein Netzwerk von Passagen, das die Systeme des Clusters miteinander verbindet und die interstellare Reise revolutionierte.

“Vor den Toren waren interstellare Reisen gefährlich unvorhersehbar sowie unfassbar teuer und ineffizient. Der Handel zwischen den Systemen war eingeschränkt und unzuverlässig“, heißt es in der Erzählung weiter. Die Sternenreiche der Celestials stellten zuvor abgeschottete Enklaven dar, in denen kaum Austausch oder Interaktion stattfand … was hauptsächlich zur Grausamkeit der Formationskriege führte.

Mysteriöserweise verschwanden die Elohim nach der Erschaffung der Himmelstore. Manche glauben, dass sie zu Lebensformen aus purer Energie aufgestiegen sind oder Centauri verlassen haben, um die entlegensten Winkel der Galaxis zu erkunden.

„Vielleicht weilen sie auch noch unter uns und nutzen fortschrittliche Technologie, um ihre Präsenz vor niederen Lebensformen zu verbergen“, heißt es in der Kurzgeschichte weiter. Die Himmelstore und die Gesetze der Elohim bleiben jedoch bestehen und sorgen weiterhin dafür, dass die Gräueltaten der Formationskriege nicht wiederholt werden.

Sowohl Celestials als auch Menschen sind an die Prinzipien der Elohim gebunden. Diese Prinzipien sind zwar nicht zahlreich, jedoch unerschütterlich und beruhen auf grundlegenden Vorschriften, Vereinbarungen und Abmachungen, die sicherstellen sollen, dass die Schrecken der Formationskriege niemals erneut erlebt werden.

Die komplette Kurzgeschichte zu den Elohim gibt es hier in einer deutschsprachigen Version.

Konsequenzen über mehrere Generationen spürbar

Ein zentrales Element von „Exodus“ ist die Zeitdilatation. Bei den interstellaren Reisen in Lichtgeschwindigkeit vergehen für die Traveler Tage, während für die Angehörigen zu Hause Jahre oder Jahrzehnte vergangen sind.

Bei ihrer Rückkehr von Missionen werden die Traveler mit den Konsequenzen ihrer Handlungen konfrontiert, die über Generationen hinweg spürbar sein sollen. Die Spieler stellen letztlich die letzte Hoffnung der Menschheit dar und müssen sich den Herausforderungen einer neuen, feindlichen Galaxie stellen.

Hollywood-Schauspieler Matthew McConaughey, der in Christopher Nolans Film „Interstellar“ bereits Erfahrung mit dem Thema Zeitdilatation sammeln konnte, wird ebenfalls eine Rolle in „Exodus“ übernehmen und präsentierte das Spiel bei den Game Awards 2023. Im Juni 2024 folgte ein kinoreifer Trailer.

