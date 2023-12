Exodus: Neues SciFi-RPG von Ex-BioWare-Veteranen angekündigt

Archetype Entertainment wurde 2019 unter dem Publisher Wizards of the Coast gegründet, um neue IPs außerhalb der bereits bestehenden und beliebten Marken „Dungeons & Dragons“ sowie „Magic: The Gathering“ zu entwickeln. Geleitet wird das Studio von dem ehemaligen BioWare-Mitarbeiter James Ohlen, der neben anderen bekannten Projekten auch an den alten „Baldur’s Gate“-Teilen sowie an den Klassikern „Star Wars: Knights of the Old Republic“, „Mass Effect“ und „Dragon Age: Origins“ beteiligt war.

Begleitet wird Ohlen unter anderem von seinen ehemaligen BioWare-Kollegen Chad Robertson und Drew Karpyshyn. Ihnen zur Seite stehen zahlreiche andere Entwickler mit Erfahrung bei BioWare, Naughty Dog und anderen großen Entwicklern. Bei den Game Awards 2023 wurde nun das erste Spiel von Archetype Entertainment angekündigt, das SciFi-RPG „Exodus“.

Neues RPG rund um schwierige Entscheidungen und Zeitdilatation

Wie die Entwickler von Archetype Entertainment angeben, wird die Geschichte von „Exodus“ durch die Konsequenzen der Spielerentscheidungen aufgrund der Auswirkungen der Zeitdilatation vorangetrieben. In dem Rollenspiel ist die Menschheit von einer sterbenden Erde geflohen und hat in einer feindlichen Galaxie eine neue Heimat gefunden. Die Spieler stellen als sogenannte Traveler die letzte Hoffnung der Menschheit dar und müssen außerirdische Technologien und Waffen der Feinde stehlen – den mächtigen Celestials.

Allerdings kommt dabei die Zeitdilatation zum Tragen: Bei den interstellaren Reisen vergehen für die Traveler Tage, während für die Liebsten zu Hause Jahre oder Jahrzehnte vergangen sind. Kehren die Spieler von ihren Missionen zurück, sollen sie mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen konfrontiert werden, die sogar über Generationen hinweg Auswirkungen haben sollen, so das Studio.

Bei den Game Awards 2023 wurde das Spiel von dem Hollywood-Schauspieler Matthew McConaughey präsentiert, der auch eine Rolle in dem RPG übernimmt. Passenderweise hat McConaughey selbst bereits Erfahrung zum Thema Zeitdilatation sammeln können: In dem 2014 erschienenen Film „Interstellar“ von Christopher Nolan muss der Mime die Erde retten, wird auf seiner Mission jedoch ebenfalls mit dem physikalischen Effekt konfrontiert.

