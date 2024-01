Exodus: Der Fokus des Sci-Fi-RPGs liegt auf Entscheidungen & Konsequenzen

In einem frisch veröffentlichten Entwicklervideo spricht Archetype Entertainment über die Arbeiten am Science-Fiction-Rollenspiel "Exodus". Besonders großen Wert legen die Autoren demnach auf eine glaubwürdige Geschichte, in der eure Entscheidungen entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen.

Auf den The Game Awards 2023 kündigte das junge Entwicklerstudio Archetype Entertainment mit „Exodus“ ein düsteres Science-Fiction-Rollenspiel für die Konsolen und den PC an.

Im Rahmen eines frisch veröffentlichten Videos nannte das Studio weitere Details zu „Exodus“ und ging auf die Inspirationsquellen der Entwickler ein. Zu diesen gehören unter anderem „Interstellar“ sowie „Dune“ und „Star Wars“. Also Filme, die laut Entwicklerangaben die Erzählung von Geschichten mit eigenen Konzepten auf ein neues Level hoben.

Des Weiteren versprechen die Entwickler, dass sie für die Arbeiten an der Handlung von „Exodus“ die besten Sci-Fi-Autoren verpflichteten, die für ein narratives Erlebnis der nächsten Generation sorgen werden.

Besonders großen Wert legen die Autoren und Entwickler demnach auf eine glaubwürdige Geschichte, in der jede eurer Entscheidungen entsprechende Konsequenzen nach sich zieht.

Der erste Videospielauftritt von Matthew McConaughey

Zu ihren Plänen führen die Macher von Archetype Entertainment aus: „Wir haben die Entwicklung dieses Science-Fiction-Universums sehr ernst genommen und uns über die Wissenschaft hinter den einzelnen Merkmalen des Universums definitiv unsere Gedanken gemacht. Noch wichtiger ist allerdings, dass wir mit einigen der besten Science-Fiction-Autoren der Welt, einigen der besten Regisseure und Konzeptkünstler zusammengearbeitet haben. Im Januar werden wir weitere Details dazu nennen, wer diese Menschen sind.“

Wie die Entwickler ergänzten, spielt die Geschichte von „Exodus“ im Omega-Centauri-Cluster, wo die Menschen allerdings nicht die gleiche Dominanz genießen wie auf der Erde. Stattdessen befinde sich die Menschheit hier am „unteren Ende der Nahrungskette“. In „Exodus“ wird der Oscar-prämierte Schauspieler Matthew McConaughey („Dallas Buyers Club“) erstmals in einer Videospielrolle zu sehen sein und als Mentor eures Charakters fungieren.

Zur Rolle von Matthew McConaughey heißt es: „Er wird eine Art Mentorenrolle für dich übernehmen und dir Einblicke in die Entscheidungen geben, die du getroffen hast. Letztendlich wird er wahrscheinlich die Entscheidungen beeinflussen, die du im weiteren Verlauf des Spiels triffst, da du durch ihn Einblicke erhältst, die dir sonst fehlen würden.“

Archetype Entertainment wurde 2019 unter dem Publisher Wizards of the Coast gegründet. Das Studio setzt sich zu großen Teilen aus Veteranen zusammen, die in der Vergangenheit bei bekannten Studios wie Naughty Dog oder BioWare arbeiteten.

Einen möglichen Releasezeitraum für „Exodus“ nannten die Entwickler bislang nicht.

