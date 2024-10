Subnautica 2: Erster Teaser-Trailer, Bilder und der Early Access Zeitraum

Soeben fand der Xbox Partner Showcase statt. Microsoft hat hier eine Reihe an Third-Party-Spielen vorgestellt, von denen die meisten auch für PlayStation erscheinen. Eines davon ist „Subnautica 2“, das euch erneut in eine fabelhafte Unterwasserwelt eintauchen lässt.

Erkundet die Tiefen eines neuen Planeten

Eure Aufgabe ist es, die Geheimnisse eines unbekannten Alien-Planets aufzudecken. Entweder ihr geht alleine tauchen oder ihr erkundet die Tiefen des Ozeans gemeinsam mit bis zu drei Freunden. Bei der Entwicklung kommt die Unreal Engine 5 zum Einsatz.

Donya Abrams, die Community Managerin von Unknown World, teilt dazu mit: „Egal, ob ihr die Erfahrung aus euren früheren Abenteuern mitbringt oder neu in die Subnautica-Spiele einsteigt, ihr werdet üppige neue Umgebungen erkunden, an jeder Ecke auf faszinierende Kreaturen treffen und die Geheimnisse im Inneren dieses mysteriösen Planeten aufdecken.“

Unknown Worlds hat die Event genutzt, um den ersten Teaser zu präsentieren.

Anfang des Jahres tauchte die Meldung auf: „Subnautica 2“ wird angeblich ein Live-Service-Spiel. Die Entwickler sahen sich deshalb gezwungen, ein öffentliches Statement abzugeben. Der neue Ableger soll schlichtweg über längere Zeit aktualisiert werden.

„Subnautica 2“ wird im Jahr 2025 auf Xbox Series und PC in die Early-Access-Phase starten. PlayStation-Spieler erhalten dazu keine Gelegenheit. Ihr könnt aber davon ausgehen, dass am Veröffentlichungstag der Vollversion auch die PlayStation-Spieler versorgt werden. Im Übrigen wird das Survival-Adventure von Tag eins an im Game Pass verfügbar sein.

Zum Schluss noch ein paar offizielle Bilder:

