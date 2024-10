Alan Wake 2: Technische Details & Vergleichsvideos – Das bietet das PS5 Pro Enhanced-Upgrade

Heute stellten die Entwickler von Remedy das umfangreiche Update vor, mit dem das Studio am morgigen Dienstag, den 22. Oktober 2024 den ersten Geburtstag von „Alan Wake 2“ begeht.

Wie es in der offiziellen Ankündigung heißt, bekommt der Survival-Horror-Titel im Rahmen des Updates diverse Neuerungen und Verbesserungen spendiert. Worauf ihr euch im Detail freuen dürft, verraten wir euch hier. Ergänzend zur Ankündigung des Anniversary-Updates ging Remedy ausführlich auf das PS5 Pro Enhanced-Upgrade zu „Alan Wake 2“ ein.

Dieses wird allen Besitzern des Spiels ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt und sowohl im Qualitäts- als auch im Performance-Modus technische Optimierungen bieten. Eine wichtige Rolle spielt wenig überraschend die PlayStation Spectral Super Resolution oder kurz PSSR genannte KI-Upscaling-Technik der PS5 Pro.

Mit diesen Verbesserungen lockt das PS5 Pro-Upgrade

Beginnen wir mit dem Qualitäts-Modus von „Alan Wake 2“ auf der PS5 Pro. Dieser stellt das Survival-Horror-Abenteuer in 30 Bildern die Sekunde dar und bietet im Gegensatz zu seinem Pendant auf der normalen PS5 eine Unterstützung von Raytracing. Intern rendert der Qualitäts-Modus das Spiel auf der PS5 Pro in 2.176 × 1.224 Bildpunkten.

Mittels PSSR skalieren die Entwickler das Bild anschließend auf eine Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln beziehungsweise 4K. Dank dem Einsatz von PSSR bietet „Alan Wake 2“ auf der PS5 Pro ein besonders scharfes und detailreiches Bild.

Der Performance-Modus auf der PS5 Pro bietet im Vergleich zur normalen Version der PS5 eine deutlich höhere Ausgabeauflösung und mehr visuelle Details. Zudem spricht Remedy davon, dass der Performance-Modus auf der PS5 Pro ungefähr dieselben Bildqualitätseinstellungen (Render) wie der Qualitäts-Modus auf der PS5 beziehungsweise der PS5 Slim liefert.

Die intern gerenderte Auflösung gibt Remedy mit 1.536 × 864 Pixeln an, die PSSR anschließend auf 4K skaliert. Auf der normalen PS5 lag die ausgegebene Auflösung noch bei 1440p. Des Weiteren soll der Performance-Modus auf der PS5 Pro „Alan Wake“ in flüssigen 60 Bildern die Sekunde darstellen.

Videos zeigen die PS5 Pro-Version in Aktion

Ergänzend zu den technischen Details veröffentlichte Remedy zwei Videos. Diese ermöglichen euch einen Blick auf die technischen und grafischen Verbesserungen des PS5 Pro-Upgrades. Ergänzend zu den Optimierungen für die neue Sony-Konsole arbeitet Remedy an der zweiten Erweiterung „The Lake House“.

„The Lake House“ erscheint am 22. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Im zweiten Add-on führt unser Weg in einer verlassen Anlage. Wie Remedy kurz nach der Enthüllung des Releasetermins verriet, wird sich der Aufbau der Erweiterung an traditionellen Survival-Horror-Erfahrungen anlehnen.

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren