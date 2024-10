Atomfall: Ein erster Blick auf die Welt – Gameplay-Video zeigt Stealth, Waffen & mehr

Im kommenden Frühjahr erscheint das Survival-Abenteuer "Atomfall" für den PC und die Konsolen. Was grafisch wie spielerisch geboten wird, verrät der offizielle Gameplay-Trailer, der uns einen Blick auf die Spielwelt ermöglicht.

Im Sommer kündigte Rebellion, das Studio hinter dem kommenden Shooter „Sniper Elite: Resistance“, die laufenden Arbeiten an seinem nächsten Projekt an: Dem Survival-Action-Titel „Atomfall“.

Nachdem das britische Studio im August bekannt gab, dass „Atomfall“ für einen Release im Frühjahr 2025 vorgesehen ist, steht ab sofort der erste Gameplay-Trailer zur Ansicht bereit. Das besagte Video bringt es auf eine Länge von mehr als fünf Minuten und ermöglicht uns einen ausführlichen Blick auf die Spielwelt von „Atomfall“.

Zudem warten Eindrücke zum Einsatz der unterschiedlichen Waffen oder den Stealth-Mechaniken. Auch über die Welt an sich und ihre Bewohner verlieren die Entwickler ein paar Worte.

Überlebenskampf im englischen Hinterland

Thematisch erinnert „Atomfall“ ein wenig an ein „Fallout“ im Vereinigten Königreich. Fünf Jahre nach der Windscale-Katastrophe im Jahr 1957 finden sich die Spieler im englischen Hinterland in einer fiktiven Quarantänezone wieder. Schnell entpuppt sich die auf den ersten Blick noch idyllisch erscheinende Landschaft als eine tödliche Umgebung, in der ein gnadenloser Kampf um das Überleben tobt.

Die Welt wird von seltsamen Charakteren, Kultisten oder abtrünnigen Mitgliedern der Regierung bevölkert, die allesamt ihre ganz eigenen Ziele verfolgen.

Großen Wert legen die Entwickler auf die vielfältigen Entwicklungen, zu denen eure Entscheidungen und eure Art, mit den Bewohnern der Quarantänezone zu interagieren, führen. Beispielsweise kann eine falsche Entscheidung zur Folge haben, dass wertvolle Informationen und Tipps verloren gehen.

Gleichzeitig lauft ihr Gefahr, euch in der Welt von „Atomfall“ Fraktionen und Charaktere zu Feinden zu machen.

Eine offene Welt und spielerische Freiheit

Alles in allem dürfen wir uns laut Rebelion auf eine Spielwelt einstellen, die uns ein hohes Maß an spielerischer Freiheit einräumt und dafür sorgt, dass im Prinzip kein Durchlauf dem anderen gleicht. Zudem seht ihr euch immer wieder mit Herausforderungen oder Komplikationen konfrontiert, die es zu meistern gilt.

„Entwirre einen Teppich aus miteinander verbundenen Geschichten durch Erkundungen, Gespräche, Untersuchungen und Kämpfe, in denen jede deiner Entscheidungen Konsequenzen hat“, so das Studio weiter.

„Erkunde dieses grüne und unwirtliche Land: Die malerische britische Landschaft mit sanften Hügeln, üppigen Tälern und ländlichen Dörfern täuscht über die Gefahr hinweg, die dich erwartet.“

„Atomfall“ erscheint im März 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Atomfall.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren