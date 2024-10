Indiana Jones und der Große Kreis: Ein potenzieller Hit oder ein Flop? Bald wissen wir mehr

Aktuell arbeiten die "Wolfenstein"-Macher von Machine Games am Action-Titel "Indiana Jones und der große Kreis". Laut dem bekannten Insider Tom Henderson dürfen wir uns schon in Kürze über reichlich neue Eindrücke und Infos freuen.

Ende des Jahres erscheint der von Machine Games entwickelte Action-Titel „Indiana Jones und der große Kreis“ für den PC und die Xbox Series-Konsolen. 2025 sind auch PS5-Spieler an der Reihe.

Nachdem uns Machine Games in den letzten Wochen mit diversen Details zur spielerischen Umsetzung versorgte, dürften uns Ende des Monats umfangreiche Eindrücke und Infos zu „Indiana Jones und der große Kreis“ ins Haus stehen. Den wohl entscheidenden Hinweis lieferte der gut vernetzte Insider Tom Henderson. Wie Henderson berichtet, soll die Presse in den nächsten Tagen die Möglichkeit bekommen, den Action-Titel anzuspielen.

Anschließend soll recht schnell das Preview-Embargo fallen, was es den Magazinen ermöglicht, ihre Vorschauen unter die Leser zu bringen. Einen konkreten Termin für das Ende des Preview-Embargos nannte Henderson allerdings nicht. Auch eine Bestätigung seitens Microsoft beziehungsweise Bethesda steht noch aus.

Der geistige Nachfolger zu Fate of Atlantis

In einem Interview aus dem September sprach Craig Derrick, Executive Producer bei Lucasfilm Games, über die kreativen Ziele, die Machine Games bei den Arbeiten an „Indiana Jones und der große Kreis“ verfolgt.

Laut Derrick geht es den Entwicklern unter anderem darum, eine Art geistigen Nachfolger zu „Fate of Atlantis“ abzuliefern, in dem es mehr auf das eigene Denken und das Aufspüren von Hinweisen als auf die direkte Konfrontation ankommt.

„In vielerlei Hinsicht haben wir dieses Spiel als einen spirituellen Nachfolger von Indiana Jones and the Fate of Atlantis und anderen klassischen Abenteuerspielen konzipiert“, führte der Executive Producer aus.

„Es geht darum, nachzudenken, zu entdecken, Hinweise zu finden und manchmal einfach nur ein bisschen Glück zu haben, um die verschiedenen Fallen, Gräber und Bedrohungen zu überwinden.“

Indys neues Abenteuer erscheint ungeschnitten in Deutschland

Im letzten Monat gaben die Verantwortlichen von Bethesda bekannt, dass das neue Abenteuer von Indy in einer ungeschnittenen Version in Deutschland erscheint.

„Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Indiana Jones und der Große Kreis eine USK 16-Einstufung erhalten hat und das Spiel als ungeschnittene Version in Deutschland erscheinen wird“, führte der Publisher aus.

„Indiana Jones und der Große Kreis“ wird ab dem 9. Dezember 2024 für den PC und die Xbox Series X/S erhältlich sein. Wie eingangs erwähnt, wird sich die PS5-Community etwas länger gedulden müssen und wird im Frühjahr 2025 versorgt. Einen konkreten Termin nannten die Entwickler hier noch nicht.

Laut eigenen Angaben freut sich Machine Games jedoch darauf, den Action-Titel dank der Multiplattform-Strategie mehr Spielern zugänglich machen zu können.

