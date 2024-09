Indiana Jones und der große Kreis: Laut Lucasfilm der geistige Nachfolger zu diesem Kult-Klassiker

In einem Interview sprach LucasFilm Games' Executive Producer Craig Derrick über die spielerische Umsetzung von "Indiana Jones und der große Kreis". Wie Derrick versprach, dürfen sich langjährige Fans in gewisser Weise auf einen geistigen Nachfolger zu einem beliebten Klassiker freuen.

In den letzten Tagen lieferte uns Machine Games diverse Details zur spielerischen Umsetzung von „Indiana Jones und der große Kreis“. Unter anderem verrieten uns die Entwickler, warum das neue Abenteuer von Indy trotz vorhandener Waffen nicht wie ein Shooter gespielt werden sollte.

In einem Interview verlor nun auch Craig Derrick, Executive Producer bei Lucasfilm Games, ein paar Worte über den kommenden „Indiana Jones“-Titel. Laut Derrick dürfen sich die Fans bei „Indiana Jones und der große Kreis“ über einen Titel freuen, der in gewisser Weise als spiritueller Nachfolger zu einem beliebten Klassiker fungiert.

Die Rede ist vom 1992 veröffentlichten Point & Click-Adventure „Indiana Jones and the Fate of Atlantis“, das sich unter den Spielern bis heute großer Beliebtheit erfreut.

Das Gehirn ist wichtiger als Muskelkraft

Zu den Gemeinsamkeiten von „Indiana Jones und der große Kreis“ sowie „Indiana Jones and the Fate of Atlantis“ gehört laut Derrick die Tatsache, dass es vor allem auf das Denken, Entdeckungen und das Aufspüren von Hinweisen ankommt.

Darüber hinaus werden die Spieler dazu animiert, Kämpfe mit kreativen Ansätzen zu vermeiden, anstatt die direkte Konfrontation zu suchen.

„Von der Aufdeckung und Untersuchung des zentralen Geheimnisses der Geschichte bis hin zur Bewältigung einzigartiger Situationen auf dem Weg und dem Ausmanövrieren von Fallen, die darauf ausgelegt sind, die Geheimnisse der Welt verborgen zu halten“, so Derrick weiter. „Wir wollten, dass sich der Spieler in erster Linie auf seinen Verstand verlässt, bevor er zur Stärke greift. Obwohl es auch viel Spaß macht, Bösewichte zu verprügeln.“

„In vielerlei Hinsicht haben wir dieses Spiel als einen spirituellen Nachfolger von Indiana Jones and the Fate of Atlantis und anderen klassischen Abenteuerspielen konzipiert. Es geht darum, nachzudenken, zu entdecken, Hinweise zu finden und manchmal einfach nur ein bisschen Glück zu haben, um die verschiedenen Fallen, Gräber und Bedrohungen zu überwinden.“

Die PS5 ist etwas später an der Reihe

„Indiana Jones und der große Kreis“ erscheint am 9. Dezember 2024 für den PC und die Xbox Series X/S. Zudem kündigte Bethesda Softworks im letzten Monat eine Umsetzung für die PS5 an.

Diese wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Unbestätigten Berichten zufolge dürfen Abenteurer auf der PS5 im April 2025 loslegen.

In einem Ende August geführten Interview sprach Creative Director Axel Torvenius über die Entscheidung, den Action-Titel auch für Sonys Konsole zu veröffentlichen. Laut Torvenius ging es den Verantwortlichen darum, das neue Abenteuer von Indiana Jones so vielen Spielern wie möglich zugänglich zu machen.

Gleichzeitig versprachen die Entwickler, die zusätzliche Zeit bis zum PS5-Release für technische Optimierungen nutzen zu wollen.

