Indiana Jones: Ausdauer und Gesundheit funktionieren „ziemlich traditionell“

„Indiana Jones und der Große Kreis“ erscheint im kommenden Jahr für die PS5, was die Entwickler von MachineGames in einem Interview freudig kommentierten. Im selben Gespräch mit Eurogamer wurde auch das Gesundheitssystem des Adventures thematisiert.

Demnach bietet das neue “Indiana Jones” ein “ziemlich traditionelles” System für Gesundheit und Ausdauer, das Spieler dazu zwingt, ihre Ressourcen sorgfältig zu verwalten. Laut Jens Andersson, Designdirektor des Spiels, ist die Herangehensweise an die Gesundheit bewusst klassisch gehalten.

Spieler müssen taktisch klug vorgehen

Gesundheit und Ausdauer haben in „Indiana Jones und der Große Kreis“ nicht nur kurzfristige, sondern auch längerfristige Auswirkungen auf das Gameplay. „Wenn man wenig Gesundheit hat, sollte man auch wenig Gesundheit haben“, erklärte Andersson.

Laut seiner Aussage gebe es Spiele, bei denen die Wirkung einer Verletzung von allein verschwindet. Jedoch sollte Gesundheit einen strategischen oder taktischen Einfluss haben. Entsprechend müssen Spieler Verbände finden und vorsichtiger agieren, um in schwierigen Situationen zu überleben.

Das Management der Ausdauer wiederum sei besonders im Nahkampf entscheidend, um nicht in einer brenzligen Lage ohne Energie dazustehen, wenn etwa „ein großer Gegner mit einem Rohr auf einen losgeht“. Letztlich sei es ein Teil des Spielfortschritts. Die Ausdauer lasse sich im Laufe des Spiels verbessern.

Im neuen „Indiana Jones“ fliegen auch die Fäuste.

Ein Liebesbrief an die Filmreihe

„Indiana Jones und der Große Kreis“ richtet sich nicht nur an langjährige Fans der Filmreihe, sondern soll auch Leute ansprechen, die mit Indy und Co. bisher nur rudimentär in Berührung gekommen sind. Eurogamer zitierte in der Fragenstellung einen Spieler wie folgt: “Cool, es gibt ein neues Spiel für diesen Indiana Jones aus Fortnite.”

Laut Andersson ist „Indiana Jones und der Große Kreis“ als „Liebesbrief an die Serie“ konzipiert, mit Easter Eggs, die alteingesessene Fans begeistern dürften. Gleichzeitig soll das Spiel aber auch für Spieler zugänglich sein, die erstmals in die Welt von “Indiana Jones” eintauchen.

Dem Kreativdirector Axel Torvenius zufolge sollte am Ende ein “qualitativ hochwertiges Spiel” entstehen, das Spieler anspricht, die an tiefgründigen, narrativ geprägten, filmischen First-Person-Adventure-Spielen interessiert sind. Und dazu gehören auch – aber nicht nur – Fans der zugrundeliegenden Filmreihe, die in den 80ern aufgewachsen sind.

„Indiana Jones und der Große Kreis“ wird am 9. Dezember 2024 für PC und Xbox Series X/S erscheinen. Die PS5-Version ist für das Frühjahr 2025 geplant, ein konkreter Termin wurde bislang nicht genannt. Einen Hinweis auf den Release-Monat gab es bereits.

