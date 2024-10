Vampire Survivors: 40 Waffen, 20 Charaktere und mehr – DLC angekündigt

Seit August dieses Jahres ist der Rogue-like-Titel „Vampire Survivors“ endlich auch für Konsolen verfügbar. Wer in den vergangenen zwei Monaten bereits alles durchgespielt und somit gesehen haben sollte, braucht sicherlich frischen Nachschub. Das Warten darauf hat glücklicherweise schon bald ein Ende, denn ein umfangreicher DLC steht kurz vor seinem Release.

Riesiger DLC für Vampire Survivors im Anmarsch

Entwickler Poncle meldete sich jetzt via X (ehemals Twitter) zu Wort, um einen neuen DLC für „Vampire Survivors“ anzukündigen. Dessen Name „Ode to Castlevania“ lässt bereits erahnen, was die Fans inhaltlich erwartet. Die Download-Erweiterung ist in der Tat als eine Art Hommage an das legendäre „Castlevania“-Franchise anzusehen.

Der laut Aussage des Teams bisher größte DLC überhaupt für das Rogue-like-Spiel umfasst insgesamt mehr als 40 neue Waffen und über 20 zusätzliche Charaktere. Diese stammen allesamt aus der Welt von „Castlevania“ und dürften vielen Fans der beliebten Action-Adventure-Reihe sicherlich sehr bekannt vorkommen.

So stehen unter anderem einige Mitglieder der Familie Belmont zur Auswahl, auch andere Figuren aus dem Franchise sind mit an Bord. Diese schwingen nicht nur die ikonische Peitsche in verschiedenen Variationen, sondern werfen tödliche Speere, schwingen mächtige Morgensterne oder schleudern messerscharfe Säbel auf ihre Gegner. Das Arsenal ist ebenso umfang- wie abwechslungsreich.

Des Weiteren bietet der DLC einen komplett neuen Schauplatz und eine Vielzahl taufrischer Musikstücke untermalen die Gefechte. Den Angaben von Entwickler Poncle zufolge hat die Download-Erweiterung „Ode to Castlevania“ ungefähr 80 Prozent der Größe des Hauptspiels und garantiert mindestens zehn Stunden zusätzlichen Spielspaß. Der just veröffentlichte Trailer gewährt einen ersten Vorgeschmack auf das Gameplay.

the new Vampire Survivors DLC NO ONE expected! Ode to Castlevania is coming October 31st to all platforms 🍷



our biggest DLC to date, there's so much content you're guaranteed at least another 10 hours of gameplay 😈



🧄 20+ characters

💥 40+ weapons

🗺️ 1 MASSIVE stage + more! pic.twitter.com/lHjFm3cUFi — Vampire Survivors 🦇🧄 Ode to Castlevania 31st Oct (@poncle_vampire) October 21, 2024

Wann erscheint der neue DLC für Vampire Survivor?

Erfreulicherweise müssen die Fans von „Vampire Survivors“ nicht mehr allzu lange auf den Release des DLCs warten. Dieser soll aktuellen Planungen zufolge passend zum diesjährigen Halloween-Fest am 31. Oktober 2024 erscheinen und eine entsprechend gruselige Atmosphäre verbreiten.

Wirklich tief müssen die Spieler übrigens nicht in die Tasche greifen: Die umfangreiche Download-Erweiterung wird gerade mal 3,99 Euro kosten. Auch das Spiel selbst gibt es momentan 20 Prozent günstiger für 3,99 Euro.

