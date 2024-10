Dawnwalker: Das RPG des The Witcher 3-Directors hat einen Publisher – Disk-Version gesichert?

Nach seiner erfolgreichen Zeit bei CD Projekt kündigte Konrad Tomaszkiewicz, der Game Director von „The Witcher 3: Wild Hunt“, im Jahr 2022 die Gründung eines neuen Studios an.

Das Studio trägt den Namen Rebel Wolves und arbeitet aktuell am Anfang 2024 angekündigten Rollenspiel „Dawnwalker“. In einer aktuellen Mitteilung bestätigte Rebel Wolves, dass ein Publisher gefunden wurde, der die Entwicklung kofinanzieren und das narrative Rollenspiel vertreiben wird: Bandai Namco Entertainment Europe.

Weiter heißt es in der Ankündigung, dass „Dawnwalker“ sowohl in einer digitalen als auch einer physischen Fassung erscheint. Somit erhalten Sammler die Möglichkeit, sich das Rollenspiel in einer Disk-Version in das heimische Regal zu stellen.

Diese Ziele verfolgen die Verantwortlichen

„Wir freuen uns, mit Bandai Namco Entertainment Europe zusammenzuarbeiten. Einem Unternehmen, das für sein Engagement im Rollenspiel-Genre und seine Bereitschaft, sich auf neue IPs einzulassen, bekannt ist“, sagte Tomasz Tinc, Chief Publishing Officer von Rebel Wolves. „Bandai Namco passt perfekt zu unserem Wolfsrudel.“

„Nicht nur, weil es unsere Werte teilt, sondern auch aufgrund seiner Erfolgsbilanz bei der Veröffentlichung erzählerisch getriebener Rollenspiele.“

Alberto Gonzalez, Vice President for Business Development bei Bandai Namco Entertainment Europe, ergänzte: „Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Content-Entwicklungsstrategie für den westlichen Markt. Durch die Kombination unserer Stärken werden wir dieses erste Spiel des Studios einem weltweiten Publikum zugänglich machen.“

„Wir sind begeistert von dem Universum, das Rebel Wolves dank ihres äußerst talentierten Entwicklerteams erschafft, und sehen darin eine großartige Ergänzung für unser Portfolio.“

Details zum Rollenspiel noch spärlich gesät

Allzu viele Details zu „Dawnwalker“ nannte uns Rebel Wolves bislang nicht. Stattdessen versprachen die Entwickler lediglich ein düsteres Action-Rollenspiel, das von seiner Geschichte getragen wird. Des Weiteren wartet laut Rebel Wolves eine Welt, in der eure Handlungen und Entscheidungen glaubhafte Konsequenzen nach sich ziehen.

„Wir möchten eine Welt schaffen, die ihr erkunden und in die ihr tief eintauchen möchtet, und Geschichten erzählen, die dafür sorgen, dass ihr euch für die Charaktere interessiert“, so Tomaszkiewicz. Weitere Details zu „Dawnwalker“ sollen im Laufe des Jahres folgen.

Technisch basiert „Dawnwalker“ auf der Unreal Engine 5 und soll uns eine lebendige und abwechlungsreiche Spielwelt bieten.

