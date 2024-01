Dawnwalker: Director von The Witcher 3 und sein Team kündigen düsteres Fantasy-RPG an

Anfang 2022 kündigte Konrad Tomaszkiewicz, der Game Director des gefeierten Rollenspiels „The Witcher 3: Wild Hunt“, die Gründung eines neuen Studios an: Rebel Wolves.

Im Dezember kam das Gerücht auf, dass das erste Projekt des jungen Studios den Namen „Dawnwalker“ tragen und sich hinsichtlich des Umfangs an der „The Witcher 3“-Erweiterung „Blood and Wine“ orientieren wird. In einer aktuellen Mitteilung kündigte Rebel Wolves die Arbeiten an „Dawnwalker“ offiziell an.

Wie Rebel Wolves bekannt gab, handelt es sich bei „Dawnwalker“ um ein düsteres und narratives Fantasy-Rollenspiel, bei dem die Entwickler auf die Unreal Engine 5 setzen. Aktuell befindet sich das Projekt noch im Alpha-Stadium.

Weitere Details zu „Dawnwalker“, der Geschichte und der spielerischen Umsetzung möchten Tomaszkiewicz und sein Team im Laufe des Jahres nennen.

Tomaszkiewicz übernimmt die kreative Leitung

Tomaszkiewicz wird als Creative Director von „Dawnwalker“ nicht nur die kreative Leitung übernehmen. Zudem möchte er seine Erfahrungen, die er bei CD Projekt sammelte, in das Projekt einfließen lassen. Das von Rebel Wolves verfolgte Ziel: Ein düsteres Fantasy-Rollenspiel zu bieten, das von seiner Geschichte getragen wird und die Spielerinnen und Spieler in eine glaubhafte Spielwelt entführt.

Zudem möchten es uns die Entwickler ermöglichen, mit unseren Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte zu nehmen. In der Welt von „Dawnwalker“ sollen eure Entscheidungen und Handlungen nämlich nachvollziehbare Konsequenzen nach sich ziehen.

Ein Konzept, mit dem euch die Entwickler zu mehreren Durchläufen ermuntern möchten.

„Wir möchten eine Welt schaffen, die ihr erkunden und in die ihr tief eintauchen möchtet, und Geschichten erzählen, die dafür sorgen, dass ihr euch für die Charaktere interessiert“, ergänzte Tomaszkiewicz in einer Pressemitteilung. „Wir streben danach, eine Erfahrung zu bieten, die eine Vielzahl von Entscheidungen ermöglicht und Raum für Experimente beim erneuten Spielen lässt.“

„Meine Mission bei Rebel Wolves wird es sein, diese Erfahrung mit so vielen talentierten Menschen zu gestalten. Ich kann es kaum erwarten, dass alle sehen, woran das Team schon eine ganze Weile gearbeitet hat.“

Wann und für welche Plattformen „Dawnwalker“ erscheint, verrieten die Entwickler bislang nicht. Wir können aber wohl von einem Release für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S ausgehen.

Weitere Meldungen zu Dawnwalker.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren