Prince of Persia: Ubisoft reagiert auf Gerüchte zur Team-Auflösung

Nach den wilden Gerüchten rund um "Prince of Persia: The Lost Crown" und das zuständige Entwicklerteam gibt es nun endlich eine offizielle Stellungnahme.

In den vergangenen 24 Stunden sorgte das eigentlich nicht mehr ganz so taufrische Metroidvania „Prince of Persia: The Lost Crown“ für einiges an Aufsehen. Das lag jedoch nicht etwa daran, dass Ubisoft einen weiteren DLC im Stil von „Mask of Darkness“ angekündigt hätte.

Stattdessen gab es heftige Gerüchte rund um sowohl einen abgelehnten Nachfolger des Spiels sowie der Auflösung des gesamten Entwicklerteams. Doch die Zeit der Spekulationen ist vorbei, es gibt endlich eine offizielle Stellungnahme.

Das sagt Ubisoft zu den Prince of Persia-Gerüchten

Abdelhak Elguess, seines Zeichens Produzent von „Prince of Persia: The Lost Crown“ hat vor kurzem gegenüber dem Magazin Push Square eine ausführliche Erklärung zu den aktuellen Gerüchten abgegeben. Darin bestätigte er zunächst, dass die Arbeiten an dem Metroidvania inklusive der Post Launch-Inhalte mittlerweile prinzipiell abgeschlossen seien. Daher gebe es für das Team diesbezüglich aktuell nichts mehr zu tun.

Im Wortlaut heißt es: „Wer konzentrieren uns jetzt darauf, den Titel noch mehr Spielern zur Verfügung zu stellen. Erst vor kurzem landete es bei Steam, im Verlauf dieses Winters wird es für den Mac erscheinen. Die meisten Teammitglieder, die an Prince of Persia: The Lost Crown gearbeitet haben, wenden sich nun anderen Projekten zu, die von ihrer Expertise profitieren werden.“

Auch den Gerüchten, denen zufolge viele Mitarbeiter aufgrund dieser Entscheidung angeblich ihren Hut nehmen mussten, konnte Ubisoft den Wind aus den Segeln nehmen. Wie ein Sprecher gegenüber Push Square bestätigte, habe es hinsichtlich des Teams von „Prince of Persia: The Lost Crown“ keinerlei Entlassungen gegeben. Demnach gab es wohl tatsächlich lediglich interne Verschiebungen.

An welchen Projekten die Teammitglieder ab sofort mitwirken, sickerte ebenfalls durch:

Ursprünglich kam „Prince of Persia: The Lost Crown“ am 18. Januar 2024 für den PC und Konsolen auf den Markt. Zwar konnte das Spiel sowohl die Kritiker als auch die Fans überzeugen, wie unter anderem die Metacritic-Wertungen in Höhe von 86 Prozent respektive 8,5 Punkte beweisen. Doch allem Anschein nach blieb der große Verkaufserfolg aus. Spätestens nach den jüngsten Ereignissen dürften die Hoffnungen auf ein Sequel begraben sein.

