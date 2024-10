Rayman: Remake geplant und Prince-of-Persia-Team mischt mit, aber auch jemand anders – Bericht

Ubisoft arbeitet an einem “Rayman"-Remake mit dem Codenamen “Project Steambot". Zur Entwicklung sind Informationen eingetroffen, bei denen auch der Name “Prince of Persia" fällt.

Ubisoft hat mit der Entwicklung eines Remakes von „Rayman“ begonnen. Unter dem Codenamen „Project Steambot“ arbeitet ein Team von Ubisoft Mailand an einer aufgepimpten Version. Das möchte Insider Gaming erfahren haben.

Die Publikation konnte weitere Informationen zur Entwicklung auftreiben. Sie fallen mit der Auflösung eines Teams zusammen, das zuvor an “Prince of Persia: The Lost Crown” gearbeitet hatte. Der Erfolg blieb hinter den Erwartungen.

Michel Ancel wohl als Berater involviert

Mit der Auflösung des Teams hinter “Prince of Persia: The Lost Crown”, über die wir heute berichteten, kam es nicht zu Entlassungen. Vielmehr wechselten die Mitglieder zu anderen Produktionen, darunter „Beyond Good & Evil 2“ und ein neuer „Ghost Recon“-Titel.

Andere Mitglieder schlossen sich einem “Rayman”-Projekt an, wie Insider Gaming berichtet. Rund ein Dutzend Entwickler sollen zu „Project Steambot“ gewechselt sein und entsprechend am noch unangekündigten Remake arbeiten.

Der Entwicklungsprozess des “Rayman”-Remakes stehe besonders im Fokus, da der einstige “Rayman”-Schöpfer Michel Ancel als Berater beteiligt sein soll. “Dies hat bei den Teammitgliedern einige Bedenken ausgelöst”, schreibt Insider Gaming. Ancel wurde 2020 beschuldigt, ein toxisches Arbeitsumfeld geschaffen zu haben.

Um das Spiel ansich müssen sich Fans offenbar weniger Sorgen machen: Das Ubisoft-Studio in Mailand, das für die Leitung verantwortlich ist, hatte in den vergangenen zwei Jahrzehnten an mehr als 20 Titeln gearbeitet, sodass reichlich Erfahrung vorhanden sein sollte.

Weitere Meldungen rund um Ubisoft:

Der neueste Bericht macht ebenfalls deutlich, dass „Beyond Good & Evil“ bislang nicht eingestellt wurde, auch wenn Spieler seit vielen Jahren vergebens darauf warten. Der Wechsel einiger Entwickler aus dem „Prince of Persia“-Team stellt ein neues Lebenszeichen dar, auch wenn der französische Publisher mit “Skull and Bones” – einem weiteren Langzeitprojekt – Schiffbruch erleidet hatte.

Weitere Meldungen zu Rayman.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren