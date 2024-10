Prince of Persia The Lost Crown: Fortsetzung von Ubisoft abgelehnt? – Gerücht

Prince of Persia The Lost Crown:

Das Metroidvania-Abenteuer "Prince of Persia: The Lost Crown" hat Ubisofts ikonische Videospielreihe zurück ins Rampenlicht geführt. Um eine mögliche Fortsetzung scheint es jedoch nicht sonderlich gut bestellt zu sein.

Anfang des Jahres schickte Ubisoft mit „Prince of Persia: The Lost Crown“ ein Metroidvania ins Rennen, mit dem die altehrwürdige Spielereihe ihr großes Comeback feiern sollte. Der Titel kam sowohl bei Kritikern als auch bei Spielern sehr gut an und mauserte sich so zu einem der ersten Hits des Spielejahres 2024. In den darauffolgenden Monaten bedachte das Entwicklerteam das Action-Adventure mit verschiedenen neuen Inhalten, etwa einem Speedrun-Modus.

Doch wie steht es um eine potentielle Fortsetzung des jüngsten großen „POP“-Games? Gautoz, ein französischer Journalist, der in der Vergangenheit häufiger akkurat über Ubisoft berichtet hatte, widmet sich in einem aktuellen Video dieser Frage. Wenn wir seinem Bericht glauben dürfen, steht es um ein Sequel nicht allzu gut. Das Entwicklerstudio soll sehr an einer Fortsetzung interessiert gewesen sein, doch Ubisoft habe den Wunsch des Teams abgelehnt.

Zerschlagenes Team statt ein The Lost Crown-Sequel

Der ausschlaggebende Faktor für diese Entscheidung sollen laut Gautoz die enttäuschenden Verkaufszahlen von „Prince of Persia: The Lost Crown“ sein. Ausgehend von einem Bericht der Insider Gaming-Kollegen sollen vom Metroidvania-Hit bis zum 30. Januar 2024 rund 300.000 Kopien verkauft worden sein. Ubisoft selbst hat bisher noch keine offiziellen Absatzzahlen des Titels enthüllt. Zudem soll das Spiel die Erwartungen des Unternehmens nicht erfüllt haben.

Wie Gautoz in seinem Beitrag ausführt, habe das Entwicklerteam von Ubisoft Montpellier versucht, eine Erweiterung oder auch eine Fortsetzung des Action-Adventures umzusetzen. Allerdings sei diesem Vorhaben von hochrangigen Personen innerhalb des Konzerns ein Riegel vorgeschoben worden. Ubisoft soll der Ansicht gewesen sein, dass sich eine Fortsetzung nicht gut verkaufen würde. Deshalb sei das Entwicklerteam auf andere Projekte verteilt worden.

Laut Gautoz würde das Entwicklerteam, das „Prince of Persia: The Lost Crown“ verantwortet hat, also nicht mehr existieren. Ubisoft soll jedoch nicht das komplette Entwicklerstudio zerschlagen haben. Da es sich bei dieser Meldung um ein Gerücht handelt, zu dem sich Ubisoft noch nicht offiziell geäußert hat, solltet ihr sie noch mit einer gewissen Portion Skepsis betrachten.

In einem mit schlechten Meldungen rund um Ubisoft regelrecht gepflasterten Jahr, schien „The Lost Crown“ ein Lichtblick gewesen zu sein. Immerhin hat es eine der beliebtesten Marken des Unternehmens in den Augen vieler Kritiker und Spieler erfolgreich wiederbelebt. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnte die Zukunft des Franchise erneut am seidenen Faden hängen.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ ist seit dem 18. Januar 2024 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC erhältlich.

J'ai entendu ou lu "la meilleure prod' de ma vie" trois ou quatre fois en un week-end à propos du développement de PoP The Lost Crown. Tour à tour espoir d'une autre manière de créer et zone de réhabilitation pour gens crâmés par BGE2, l'équipe a été dissoute par Ubisoft. https://t.co/FFz9cfm4xj — Gautoz (@gautoz) October 22, 2024

Was ist eure Meinung zu diesem Gerücht und wünscht ihr euch eine Fortsetzung von „Prince of Persia: The Lost Crown“?

