Prince of Persia The Lost Crown: Test-Wertungen sind da – Kauf lohnenswert?

Prince of Persia The Lost Crown:

Passend zur Bereitstellung der Anspielfassung wurden die ersten Tests zu "Prince of Persia: The Lost Crown" veröffentlicht. Die Wertungen können sich sehen lassen und stellen einen guten Start in das Spielejahr 2024 dar.

“Prince of Persia: The Lost Crown” gehört zu den ersten großen Spielen des Jahres und setzt gleichzeitig eine bekannte und beliebte Serie fort. Umso mehr liegt das Augenwerk auf den ersten Tests zum Spiel, die seit 18 Uhr veröffentlicht werden.

Es scheint, dass Ubisoft ordentlich abliefern konnte. Auf Metacritic kommt “Prince of Persia: The Lost Crown” basierend auf bisher 50 Reviews auf einen Metascore von 87. Zwei perfekte Wertungen sind dabei, während Ausrutscher nach unten zunächst ausblieben. Sämtliche Wertungen sind “positiv” kategorisiert, was sich mit weiteren Tests noch ändern kann.

Das sagt die internationale Fachpresse

Eine perfekte Wertung bekam “Prince of Persia: The Lost Crown” von der englischsprachigen Publikation Attack of the Fanboy. Es sei ein großartiges Metroidvania, das die Franchise auf “aufregende Weise neu belebt und nur besser wird, je länger man es spielt“.

Das Adventure rund um den namensgebenden Prinzen wird als dermaßen fesselnd beschrieben, dass man es kaum aus der Hand legen kann. Es kombiniert laut Tester sorgfältig gestaltete Jump’n’Run-Elemente mit spannenden Kämpfen.

Die meisten Tester sind begeistert und versprechen ein unterhaltsames und fesselndes Abenteuer.

Ähnlich argumentiert Game Informer mit einer Wertung von 9.5. “The Lost Crown macht es schwer, den Controller aus der Hand zu legen, da es den Spieler ständig dazu drängt, den Pfaden noch ein wenig weiter zu folgen”, heißt es im Fazit.

Es sei nicht schwer, dem anhaltenden Verlangen nachzugeben, mehr vom Berg Qaf zu erkunden. Dieses Gefühl entstehe durch das “erstklassige Jump’n’Run, fesselnde Kämpfe und den fortschreitenden Spielverlauf“ von “The Lost Crown”.

Eine 9er-Wertung gab es von TSA. “Prince of Persia: The Lost Crown” wird im dortigen Test als “eines der besten Metroidvanias” beschrieben, die der Redakteur je gespielt habe.

Fesselnde und dynamische Jump’n’Run-Aspekte, intensive Kämpfe und ein weitläufiges Spielgebiet, das zum Erkunden einlädt und Freude bereitet, werden im Fazit hervorgehoben. “Dies ist das beste Prince of Persia aller Zeiten”, so die zusammenfassende Meinung.

Es gibt auch Kritik an Prince of Persia: The Lost Crown

Nach dem bisherigen Lob möchten wir GamesRD zu Wort kommen lassen. Trotz der Kritik vergab die Publikationen immerhin einen Score von 7.5.

“Obwohl es ein großartiges Metroidvania-Angebot mit mehreren Story-Twists, cleveren Rätseln und rasanten Kämpfen ist, hat es einen langsamen Start und eine Grafik, die eines mobilen Titels würdig ist”, meint der spanische Tester.

Den Gesamtüberblick über die internationalen Tests und Wertungen liefert Metacritic, wo bisher 50 Meinungen zusammengetragen wurden.

Demo veröffentlicht und Release in Kürze

Spieler, denen mit den Wertungen zu “Prince of Persia: The Lost Crown” im übertragenen Sinne der Mund wässrig gemacht wurde, können schon ab heute in das Abenteuer einsteigen. Eine kostenlose Demo wurde veröffentlicht und kann für PS4 sowie PS5 geladen werden.

Auch der finale Launch lässt nicht mehr lange auf sich warten: „Prince of Persia: The Lost Crown“ debütiert am 18. Januar 2024 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch. Zur Einstimmung kann der Launch-Trailer gestartet werden.

