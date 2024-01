Prince of Persia The Lost Crown: Demo ab heute verfügbar

Prince of Persia The Lost Crown:

Noch heute wird die Demo von "Prince of Persia: The Lost Crown" freigeschaltet. Auf Twitter wurden die vermeintlichen Freischaltzeiten veröffentlicht.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ ist das Spiel, das sich die Fans seit Jahren wünschen. Unter der Leitung von Ubisoft Montpellier erhält die Reihe nach über zehn Jahren einen neuen Eintrag. Erst diese Woche haben die Entwickler einen weiteren Trailer zur Einstimmung auf das Action-Adventure veröffentlicht. Heute erscheint zusätzlich eine Demo.

Prince of Persia-Demo ab 18 Uhr verfügbar

Schon seit letztem Jahr ist bekannt, dass ab heute eine Demo von „Prince of Persia: The Lost Crown“ für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar sein wird.

Jetzt hat ein Nutzer die vermeintlichen Freischaltzeiten herausgefunden. Ab 18 Uhr deutscher Zeit soll es losgehen, behauptet PlayStation Game Size, dessen Informationen sich in der Vergangenheit öfter bestätigt haben.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nichts über den Inhalt oder die Länge der Testversion bekannt. Außerdem existieren keinen Informationen darüber, ob Spieler auch nach Release die Möglichkeit haben werden, den Titel anzutesten.

Laut PlayStation Game Size soll der Fortschritt, der in der Demo erzielt wird, nicht in die Vollversion übertragbar sein. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass der Spieler nicht einfach an den Anfang des Spiels geworfen wird, sondern ein „Probelevel“ vorgesetzt bekommt.

🚨 Prince Of Persia: The Lost Crown DEMO :



January 11th, 17:00 UTC/ 9AM PST/ 12AM EST/ 6PM CET#PrinceOfPersia pic.twitter.com/yUVNxyo3bH — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 10, 2024

Der 2,5-D-Plattformer setzt auf seinen ganz eigenen Grafikstil und bindet Metroidvania-Elemente ins Gameplay ein. Selbstverständlich können sich Spieler auch auf actiongeladene Kämpfe und die Zeitkräfte des Protagonisten freuen, für die das Franchise bekannt ist. Laut den Entwicklern soll „Prince of Persia“ die Fans bis zu 25 Stunden beschäftigen können.

Wann erscheint Prince of Persia: The Lost Crown?

Der Titel soll bereits am 18. Januar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Auf Next-Gen-Konsolen soll zudem eine 4K-Auflösung bei 120 FPS möglich sein.

