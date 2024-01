Prince of Persia The Lost Crown: Trailer stellen die Spielwelt und die Deluxe-Edition vor

Prince of Persia The Lost Crown:

Kurz vor dem Release von "Prince of Persia: The Lost Crown" stehen zwei weitere Trailer zur Ansicht bereit. Diese stellen uns zum einen die Inhalte der Deluxe-Edition vor. Zudem dürfen wir einen Blick auf die Spielwelt des Action-Plattformers werfen.

Nächste Woche erscheint der von Ubisoft Montpellier entwickelte Action-Plattformer „Prince of Persia: The Lost Crown“ für die Konsolen und den PC.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellte uns Ubisoft den Titel in den letzten Tagen etwas näher vor und ging unter anderem auf die Zugänglichkeitsoptionen sowie die gebotenen Framerates beziehungsweise die Auflösungen ein. Ergänzend dazu präsentierte uns Ubisoft in einem aktuellen Trailer die Inhalte der Deluxe-Edition.

Zu den gebotenen Extras gehört zum einen ein dreitägiger Vorabzugang für alle Käuferinnen und Käufer der Deluxe-Edition. Hinzukommt das „Immortal“-Outfit für den Protagonisten Sargon, das rein kosmetischer Natur ist. Selbiges gilt für das „Warrior Within“-Outfit, das gleichzeitig als Vorbesteller-Bonus fungiert.

Zu den weiteren Inhalten, die die Deluxe-Edition bietet, gehören der „Digital Adventure Guide“ und das Wohlstandsvogel-Amulett, das „versteckte Schätze in der Spielwelt enthüllt“.

Eine Spielwelt voller Geheimnisse

Neben der Deluxe-Edition stellt uns Ubisoft die Spielwelt von „Prince of Persia: The Lost Crown“ in einem Trailer vor. Das besagte Video bringt es auf eine Laufzeit von knapp zwei Minuten und liefert uns neben Eindrücken aus der Spielwelt Szenen aus dem Kampfgeschehen. Auch ausgewählte Widersacher, die euch das Leben schwer machen werden, sind zu sehen.

Offiziellen Angaben zufolge versahen die Entwickler die Spielwelt von „Prince of Persia: The Lost Crown“ mit allerlei Geheimnissen, die auf ihre Entdeckung warten. Im neuesten Ableger der „Prince of Persia“-Reihe schlüpfen wir in die Rolle von Sargon.

Bei Sargon handelt es sich um ein Mitglied der „Die Unsterblichen“ genannten Spezialeinheit. Diese wurde mit einer harten Ausbildung auf besonders gefährliche Einsätze vorbereitet.

Unsere Aufgabe besteht darin, den entführten persischen Prinzen zu retten. Mit zunehmender Spieldauer erlernt Sargon neue Fähigkeiten, die nicht nur seine Effektivität im Kampf steigern. Darüber hinaus wird es euch ermöglicht, zunächst nicht erreichbare Gebiete zu erkunden.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ erscheint am 18. Januar 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

Am 11. Januar 2024 und somit schon am Donnerstag dieser Woche erscheint eine kostenlose Demo zum Action-Plattformer.

