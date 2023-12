Prince of Persia The Lost Crown: Trailer präsentiert uns eine Welt voller Geheimnisse

Prince of Persia The Lost Crown:

Weiter geht es mit den ausführlichen Videos zum kommenden Action-Plattformer "Prince of Persia: The Lost Crown". Dieses Mal dreht sich alles um die Spielwelt, die laut Entwicklerangaben voller Geheimnisse steckt.

Nach der offiziellen Präsentation auf den The Game Awards 2023 in diesem Monat stellte Ubisoft ein weiteres umfangreiches Video zu „Prince of Persia: The Lost Crown“ bereit.

Dieses bringt es auf eine Länge von knapp zehn Minuten und ermöglicht uns einen ausführlichen Blick auf die Spielwelt des 2024 erscheinenden Action-Plattformers. Diese steckt laut Entwicklerangaben voller Geheimnisse und lädt so zu ausgiebigen Erkundungstouren ein. Das neue Video haben wir wie gehabt unterhalb dieser Meldung zur Ansicht für euch eingebunden.

Versprochen wird „eine Welt voller Gefahren und Geheimnisse, in der die Spieler akrobatische Kämpfe meistern und übernatürliche Fähigkeiten entdecken müssen, um riesige Feinde, tödliche Fallen und unerwartete Wendungen zu überwinden.“

„Entdecken Sie die jenseitigen Geheimnisse der Unterstadt, des Hyrkanischen Waldes, der Heiligen Archive und mehr, während wir uns durch die frühen Phasen des Spiels kämpfen“, so Ubisoft weiter.

Prince of Persia im Metroidvania-Format

Mit „The Lost Crown“ kehrt die beliebte „Prince of Persia“-Reihe im Metroidvania-Format zurück. Wir schlüpfen in die Rolle des Protagonisten Sargon. Der unfreiwillige Held steht vor der Aufgabe, die verwunschene Stadt auf dem Berg Qaf aufzusuchen und den dort entführten persischen Prinzen zu retten.

Sargon ist ein Mitglied der „Die Unsterblichen“ genannten Spezialeinheit, die eine mehrjährige Ausbildung durchlief und sowohl im Kampf als auch im Bereich der Akrobatik über beeindruckende Fähigkeiten verfügt. Im Kampf setzt der neue Held sowohl auf seine beiden Schwerter als auch seine Athra-Talente zurück. Zudem verfügt er über einen Bogen, der ihm Angriffe aus der sicheren Distanz heraus ermöglicht.

Ebenfalls wieder mit von der Partie ist natürlich die aus der „Prince of Persia“-Reihe bekannte Möglichkeit, die Zeit zu beeinflussen.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ erscheint am 18. Januar 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch. Am 11. Januar 2024 und somit eine Woche vor dem Release des Action-Plattformers erscheint eine kostenlose Demo.

Diese wird es uns ermöglichen, uns ein eigenes Bild von dem zu machen, was „The Lost Crown“ spielerisch zu bieten hat.

