Prince of Persia The Lost Crown: Demo samt Termin bestätigt und Einblicke in die Handlung

Prince of Persia The Lost Crown:

Nach dem Leak ist die Überraschung weniger groß: "Prince of Persia: The Lost Crown" erhält eine Demo, die vor dem Launch zum Download bereitgestellt wird. Schon heute kann der Story-Trailer in voller Pracht genossen werden.

Nachdem es gestern noch ein Gerücht war, steht heute fest: Ubisoft gibt Spielern die Möglichkeit, das nach dem Jahreswechsel erscheinende “Prince of Persia: The Lost Crown” zu testen, bevor sie Geld in das neue Abenteuer des Prinzen investieren.

Veröffentlicht wird die Demo von „Prince of Persia: The Lost Crown“ am 11. Januar 2024 und somit eine Woche vor dem Launch der Vollversion, die ab dem 18. Januar 2024 in den Läden steht.

Die Testversion ist ab dem genannten Tag in digitaler Form für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One sowie Windows-PC verfügbar.

TGA-Trailer stellt Prince of Persia-Story vor

Die Ankündigung der Demo geht mit der Veröffentlichung eines Trailers zu “Prince of Persia: The Lost Crown” einher, der Spieler mit der Story des neusten Ubisoft-Adventures vertraut macht. Gestartet werden kann er unterhalb dieser Zeilen. Doch auch hier gilt: Schon gestern gab es einen Trailer-Leak, sodass die Szenen dem einen oder anderen Spieler vertraut sein könnten.

“Prince of Persia: The Lost Crown”, bei dem sich die Macher vom Metroidvania-Genre inspirieren ließen, gibt Spielern laut Ubisoft die Möglichkeit, die Welt in ihrem eigenen Tempo zu erkunden.

Von der Zitadelle der Weisheit bis hin zu den Hyrkanischen Wäldern habe man eine Vielzahl von Umgebungen erschaffen, die erkundet werden wollen. Dabei entdecken Spieler Verweise auf die persische Mythologie und legen sich mit allerlei Widersachern an.

Im Spielverlauf von “Prince of Persia: The Lost Crown” erweitert sich Sargons Skillauswahl um zusätzliche Zeitmanipulationsfähigkeiten und Talente, die er im Kampf einsetzen kann. Zugleich gilt es, Rätsel zu lösen, Geheimnisse aufzudecken und Nebenaufgaben zu absolvieren.

Lesetipp: Prince of Persia The Lost Crown angespielt: Dieses Metroidvania könnte gut werden!

Der Launch von “Prince of Persia: The Lost Crown” erfolgt am 18. Januar 2024 für die Konsolen PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch sowie für den PC. Eine physische Version ergänzt den digitalen Release – mit Ausnahme der PC-Fassung.

Vorbesteller erhalten bei teilnehmenden Händlern das “Warrior Within-Outfit“, mit dem der Hauptcharakter aufgehübscht werden kann. Nachfolgend ist der heutige Story-Trailer eingebettet:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Prince of Persia: The Lost Crown.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren