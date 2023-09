Prince of Persia The Lost Crown: Neuer Trailer zeigt das Platforming, das Kämpfe und mehr

Prince of Persia The Lost Crown:

Auch zum Action-Plattformer "Prince of Persia: The Lost Crown" wurde im Zuge der heutigen Nintendo Direct ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht. Dieser ermöglicht uns einen Blick auf das, was der neueste Ableger der beliebten Serie spielerisch zu bieten hat.

"Prince of Persia: The Lost Crown" erscheint Anfang 2024.

Im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest im Juni kündigte Ubisoft den Action-Plattformer „Prince of Persia: The Lost Crown“ an, der sich bei den Entwicklern von Ubisoft Montpellier für die Konsolen und den PC in Arbeit befindet.

Die heutige Nintendo Direct-Ausgabe nutzte Ubisoft, um den Spielerinnen und Spielern einen frischen Gameplay-Trailer zu „Prince of Persia: The Lost Crown“ zu präsentieren. In diesem werden uns mit dem Platforming, den Kämpfen oder den Charakter-Upgrades ausgewählte Spielmechaniken des Titels präsentiert.

Zudem warten Eindrücke aus der abwechslungsreichen Spielwelt des Action-Plattformers.

Die Grenzen von Raum und Zeit

Wie es in der offiziellen Ankündigung im Juni hieß, übernehmen wir in „Prince of Persia: The Lost Crown“ die Kontrolle über den Protagonisten Sargon, der in einer Welt, die laut Entwicklerangaben dem mythologischen Persien nachempfunden ist, neue Abenteuer erlebt. Ein Comeback feiert dabei die Möglichkeit, mittels übernatürlicher Kräfte Einfluss auf den Verlauf der Zeit zu nehmen.

Dieses Talent wird von Sargon mit Parcours-Fähigkeiten und Kampfkünsten kombiniert, um sich einen Weg durch die Welt von „Prince of Persia: The Lost Crown“ zu bahnen, Monster zu besiegen und Duelle gegen mächtige Bosse zu überstehen. Für eine flüssige Spielerfahrung und eine direkte Steuerung soll dabei die Darstellung in 60 Bildern die Sekunde sorgen, die von den Entwicklern auf allen System angestrebt wird.

„Tauche ein in eine fesselnde und originelle Geschichte in einer fantastischen Welt der persischen Mythen, während du deinen Grips nutzt, um Rätsel zu lösen, versteckte Schätze zu finden und Quests abzuschließen, damit du mehr über diesen verfluchten Ort lernst“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Prince of Persia: The Lost Crown wird am 18. Januar 2024 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht.

