Prince of Persia The Lost Crown: Stylischer neuer Trailer und mehr Gameplay enthüllt

Mit "Prince of Persia: The Lost Crown" meldet sich die legendäre Franchise zurück! Im Rahmen des Ubisoft Forward 2023-Events enthüllten die Macher einen neuen Trailer, Gameplaymaterial und weitere Details zum Titel.

"Prince of Persia: The Lost Crown" erscheint unter anderem für PS4 & PS5.

Im Rahmen der Ubisoft Forward 2023 enthüllte das französische Videospielunternehmen neue Informationen zum kommenden Action-Adventure-Plattformer „Prince of Persia: The Lost Crown“. Darüber hinaus veröffentlichte der Konzern einen neuen stylischen Trailer sowie kommentierte Gameplayszenen. Beide Videos könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Macher verraten neue Story-Details

Darüber hinaus verrieten die Verantwortlichen einige neue Details zur Geschichte des Titels. Diese beginnt mit der Gefangennahme von Prinzen Ghassan, woraufhin dessen Mutter eine Gruppe ihrer Elitekrieger, die Immortals, losschickt. Sie sollen ihren Sohn um jeden Preis retten. Auf ihrer Suche gelangen sie zum Berg Qaf, der Heimat des Gottes der Zeit Simurgh. Dessen Zuhause ist nun von einem Fluch befallen, weshalb an diesem Ort Vergangenheit und Zukunft parallel existieren.

Dies führt dazu, dass die Bewohner des Berges dem Wahnsinn verfallen sind und sich in aggressive Monster verwandelt haben. Glücklicherweise lässt sich unsere „Prince of Persia: The Lost Crown“-Spielfigur, der junge Krieger Sargon, davon nicht einschüchtern. Es liegt an ihm, die Geheimnisse des Berges aufzudecken und Prinz Ghassan zu retten. Ob er dieser gewaltigen Herausforderung gewachsen sein wird?

Zu Beginn des Spiels soll dies zumindest wohl nur bedingt der Fall sein, denn sowohl seine Gesundheit, als auch seine offensiven Möglichkeiten sind begrenzt. Deshalb muss zunächst gut auf das Timing bei Paraden und Ausweichmanövern geachtet werden. Je weiter Sargon voranschreitet, desto mehr Fähigkeiten soll er jedoch erhalten. Zudem kann er Amulette finden, die ihm zusätzliche Buffs gewähren. Jedes Amulett soll dabei einen bestimmten Spielstil begünstigen.

An den goldenen Wak-Wak-Bäumen können in „The Lost Crown“ die Amulette ausgetauscht werden. Darüber hinaus fungieren sie als Checkpoints sowie Speicherpunkte und füllen die Lebensenergie, die Heiltränke und die Pfeile des Protagonisten wieder auf.

Im Kampf vertraut der neueste „Prince of Persia“-Spielcharakter übrigens auf drei verschiedene Waffen: Seine Zwillingsklingen Qays und Layla, seinen Bogen und sein Chakram. Letzteres fungiert gewissermaßen als geladenes Projektil, das von Wänden abprallen und wieder zu Sargon zurückkehren kann. Die verschiedenen Angriffe können mit Sargons akrobatischen Fähigkeiten kombiniert und natürlich auch dazu genutzt werden, feindliche Attacken abzuwehren.

Die gegnerischen Angriffe gliedern sich dabei in drei Kategorien: Normale Attacken und stärkere Angriffe, bei denen die Augen der Feinde gelb leuchten, können pariert werden, um die Monster zum Taumeln zu bringen oder Konter anzusetzen. Besonders mächtigen Angriffen (rote Augen) kann Sargon nur ausweichen. Dennoch ist unser Hauptcharakter nicht wehrlos, denn mit seinen durchschlagskräftigen Athra-Fähigkeiten, die an eine spezielle Energieleiste gekoppelt sind, kann er ordentlich austeilen. Diese Angriffe sind übrigens stilistisch von Anime-Filmen und -Serien inspiriert.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ entsteht im Studio Ubisoft Montpellier („Rayman“-Reihe). Erscheinen wird der Action-Adventure-Plattformer am 18. Januar 2024 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, die Nintendo Switch, den PC (via Epic Games Store, Ubisoft Store) und Luna.

