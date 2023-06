Prince of Persia The Lost Crown: Enthüllung zieht negatives Feedback nach sich

Prince of Persia The Lost Crown:

Am gestrigen Donnerstag Abend stellte uns Ubisoft mit "Prince of Persia: The Lost Crown" einen neuen Ableger der beliebten Serie vor. Wie sich in den Stunden nach der Ankündigung abzeichnete, kam die Enthüllung des Titels bei der Community allerdings nur bedingt gut an.

"Prince of Persia: The Lost Crown" entsteht bei Ubisoft Montpellier.

Nachdem uns Ubisoft kürzlich ein Status-Update zu „The Sands of Time“ lieferte und noch einmal um Geduld bat, kündigte das Unternehmen am gestrigen Donnerstag Abend ein neues „Prince of Persia“-Abenteuer an.

Der Titel wurde mit dem Untertitel „The Lost Crown“ versehen und soll uns eine ganz neue Geschichte im Universum von „Prince of Persia“ erzählen. Wie sich in den Stunden nach der offiziellen Enthüllung von „The Lost Crown“ abzeichnete, kam die Ankündigung des Titels bei der Community nur bedingt gut an.

Rechnet man die Bewertungen des Enthüllungs-Trailers auf den Kanälen von Ubisoft, PlayStation, Nintendo of America, IGN und GameSpot zusammen, bringt es der erste Trailer zu „The Lost Crown“ auf gerade einmal 28 Prozent positive Wertungen.

Oder anders ausgedrückt: Etwas mehr als 21.000 Likes stehen aktuell fast 53.000 Dislikes gegenüber.

Das sagen die kritischen Kommentare

Zum Teil scheint die Kritik der Spielerinnen und Spieler auf den Grafikstil von „Prince of Persia: The Lost Crown“ zurückzuführen zu sein. Mit einem dezenten Hang zur Übertreibung schrieb ein Nutzer beispielsweise: „Ich kann es kaum erwarten, es in meine PS2 zu schieben.“

Ein Anderer machte seiner Enttäuschung auf sarkastische Art und Weise Luft: „Wow, ein beeindruckendes Spiel. Nun zeigt uns Prince of Persia.“ Zu den weiteren Elementen des Trailers, die von mehreren Nutzern kritisiert wurden, gehört die ausgewählte Musik, die laut ihnen die Atmosphäre zunichte mache.

Neben Vergleichen mit „The Fresh Prince of Persair“ („Der Prince von Bel-Air“) heißt es zur Musik des Trailers: „Nichts reißt mich mehr aus der Atmosphäre eines Spiels, als wenn moderner Hiphop in einem Trailer verwendet wird“.

Andere User hingegen stehen „Prince of Persia: The Lost Crown“ deutlich positiver gegenüber und möchten ihr vorläufiges Fazit erst nach einer ausführlichen Gameplay-Präsentation des Titels fällen.

Related Posts

Weitere Eindrücke und Details zum Anfang 2024 erscheinenden „Prince of Persia: The Lost Crown“ sollen im Rahmen des Ubisoft Forward-Events am 12. Juni 2023 präsentiert werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Prince of Persia: The Lost Crown.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren