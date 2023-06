Ubisoft Forward Live: Teaser bestätigt erste Spiele für kommende Pressekonferenz

Zwar wird in diesem Jahr keine E3 stattfinden, nachdem mehrere große Publisher bestätigt hatten, dass sie der Messe fernbleiben werden, jedoch bedeutet dies nicht, dass wir keine Neuigkeiten zu den zahlreichen Spielen erhalten werden. Unter anderem wird auch der französische Spielemagnat Ubisoft einen Ausblick auf die kommenden Abenteuer gewähren.

Eine vollgepackte Show aus Los Angeles

Am Montag, den 12. Juni 2023 um 19 Uhr wird die Ubisoft Forward Live stattfinden. Bereits um 18:45 Uhr wird eine Pre-Show beginnen, um auf das Event einzustimmen. Selbstverständlich kann man wieder live dabei sein, indem man die Pressekonferenz auf den offiziellen Ubisoft-Kanälen via YouTube, Twitch und weitere Social-Media-Kanäle verfolgt.

Mit einem frischen Teaser-Trailer deutet Ubisoft bereits auf einige der Spiele hin, die wir zu Gesicht bekommen werden. Unter anderem wird „Assassin’s Creed: Mirage“ vorgestellt. Das Action-Adventure wird am 12. Oktober 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC auf den Markt kommen.

Darüber hinaus wird auch das kommende Open-World-Rennspiel „The Crew Motorfest“ vorgestellt, das ebenfalls im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden soll.

Allerdings hat Ubisoft auch bestätigt, dass man „Avatar: Frontiers of Pandora“ von Ubisoft Massive präsentieren wird. Am Ende wird sogar auf einen komplett unangekündigten Titel hingedeutet. Man kann lediglich spekulieren, was sich dahinter versteckt.

Wir werden euch selbstverständlich auf dem aktuellen Stand halten und die verschiedenen Ankündigungen sowie Enthüllungen seitens Ubisofts und anderer Publisher für euch aufbereiten. Hier ist erst einmal der Teaser-Trailer zur Ubisoft Forward Live:

