XDefiant: Release-Zeitraum von Ubisoft eingegrenzt

Ubisofts „XDefiant“, das zuletzt in der Beta-Phase eine Menge Aufsehen erregen konnte, hat zwar noch keinen präzisen Veröffentlichungstermin erhalten. Allerdings wurde der Release-Zeitraum im jüngsten Geschäftsbericht des französischen Publishers grob umrissen.

So wird der Free-to-Play-Shooter im 12-Monats-Zeitraum, der am 31. März 2024 endet, auf den Markt gebracht. Entsprechend wurde „XDefiant“ dem Software-Veröffentlichungsplan für das Geschäftsjahr 2023-24 hinzugefügt.

Weitere Spiele für das laufende Geschäftsjahr

Schon zuvor war bekannt, dass Ubisofts Veröffentlichungsprogramm für das Geschäftsjahr 2023-24 auch Spiele wie „Assassin’s Creed Mirage“, „Avatar: Frontiers of Pandora“, „Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile“ und „Tom Clancy’s The Division Resurgence“ umfasst. Hinzu kommen „Skull and Bones“ und „The Crew Motorfest“ sowie ein weiteres großes Spiel.

Wie so oft bei der Entwicklung von Spielen kann kein angekündigtes oder auch nur angedeutetes Veröffentlichungsfenster als endgültig angesehen werden, wie zuletzt die Produktion von „Skull and Bones“ unter Beweis stellte. Der Piraten-Titel verzögerte sich mehrfach.

Die angesprochene Beta von „XDefiant“ fand auf den Plattformen PC, PS5 und Xbox Series X/S statt. Das Spiel wird aber auch für PS4, Xbox One und Amazon Luna erscheinen.

„Die geschlossene Beta von XDefiant hat mehr als 1 Million Spieler erreicht, mit starker Zuschauerschaft, Community-Feedback und Bindung“, so Ubisoft-CEO Yves Guillemot in dieser Woche während der Bekanntgabe der neusten Geschäftszahlen.

Entwickelt wird „XDefiant“ bei Ubisoft San Francisco. Für die Leitung des Projektes sorgt der Executive Producer Mark Rubin, der zuvor die gleiche Position beim „Call of Duty: Modern Warfare“-Studio Infinity Ward innehatte.

Das Spiel wurde ursprünglich im Juli 2021 als „Tom Clancy’s XDefiant“ angekündigt – mit Kämpfern aus den anderen „Tom Clancy’s“-Titeln. Im vergangenen Jahr erklärte Ubisoft allerdings, dass das „Tom Clancy“-Branding fallengelassen wird. Ziel sei es, zusätzliche Fraktionen aus dem Ubisoft-Portfolio einfließen zu lassen, darunter beispielsweise Charaktere aus der „Far Cry“-Reihe.

Da sich „XDefiant“ offensichtlich der Veröffentlichung nähert, dürften wir in den kommenden Monaten mehr über den Titel erfahren – womöglich im Rahmen der kommenden Gaming-Events wie das Summer Game Fest oder die Gamescom 2023. Die E3 wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden.

