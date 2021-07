XDefiant: Ubisoft kündigt F2P-Crossover-Shooter an

"XDefiant" soll verschiedene "Tom Clancy"-Spiele vereinen.

Ubisoft hat einen Free-to-Play-First-Person-Shooter namens „Tom Clancy’s XDefiant“ angekündigt. Damit erwarten euch laut Hersteller rasante 6-v-6-Arenakämpfe mit fraktionsbasierten Fähigkeiten. Die Entwicklung erfolgt für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Ubisoft Connect, Luna und Stadia. Ein Termin wurde nicht genannt. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen ersten Trailer.

Ein völlig neues Tom Clancy-Erlebnis

Für die Produktion von „XDefiant“ sorgt Ubisoft San Francisco. Entstehen soll dabei ein „völlig neues Tom Clancy Erlebnis“. Die Fraktionen und Charaktere, die sogenannten Defiants, stammen aus den „Tom Clancy“-Spielen oder wurden davon inspiriert.

„XDefiant wird die Spieler an markante Schauplätze inmitten eines Technicolor-Chaos an die vorderste Front des Tom Clancy-Universums versetzen, und mit einer Mischung aus Innen- und Außenmaps reibungsloses Gameplay und unvorhersehbare Gefechte garantieren“, so Ubisoft in der Pressemeldung.

Die Features von „XDefiant“ klingen recht vertraut. Als Spieler könnt ihr euren Defiant individuell an euren Spielstil anpassen. Zunächst wählt ihr die Fraktion, Eigenschaften, Fähigkeiten und Ultras und setzt auf ein Arsenal von Primär- und Sekundärwaffen, Aufsätzen und Gadgets. Anpassungen sind auch während eines Respawns möglich.

In „XDefiant“ begebt ihr euch in kompetitive 6-v-6-Arena-Spielmodi und lineare Spielerfahrungen. Als Beispiele werden von Ubisoft Team Deathmatch, Domination und Escort genannt. Geschossen wird auf verschiedenen Maps in Rotation.

„XDefiant“ wird zunächst Fraktionen wie die Wolves aus „Ghost Recon“, Echelon aus „Splinter Cell“ und die Outcasts und Cleaners aus „The Division“ enthalten, die an bekannten Orten kämpfen.

„Im Laufe des Spiels werden weitere Defiants hinzugefügt, die auf eine Reihe von Charakteren und Fähigkeiten aus dem Tom Clancy-Universum – und darüber hinaus – zurückgreifen“, so Ubisoft ergänzend.

Nachfolgend der erste Trailer mit Szenen aus „Tom Clancy’s XDefiant“:

