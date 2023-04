XDefiant: Kein „One and Done“-Titel – Entwickler über den geplanten Support

Was genau hat Ubisoft mit "XDefiant" vor? Einer der Entwickler machte zumindest schon mal klar, dass sie langfristige Pläne verfolgen.

Bis Sonntag haben Shooter-Fans noch die Möglichkeit, „XDefiant“ zu testen. Es handelt sich um einen neuen Shooter von Ubisoft, der sich aktuell in der geschlossenen Betaphase befindet.

Unabhängig vom Feedback ist aber bereits jetzt sicher: Der noch junge Online-Shooter erhält eine langfristige Unterstützung. Das hat MP1st erfahren, als sie den Entwickler Patrick Price nach den Plänen für die Zukunft gefragt haben. Genauer wollten sie wissen, wie sich das Projekt von den vielen Free-2-Play-Spielen abheben soll.

Unterstützung für eine lange Zeit zugesichert

Price machte in seiner Antwort klar, dass es sich nicht um einen „One and Done“-Titel handelt. Weiter meint er: „Wir planen, diesen Titel langfristig zu unterstützen und kontinuierlich neue Inhalte in das Spiel zu integrieren. Und ich denke, das ist ein Grundpfeiler für unseren Titel im Allgemeinen, dass er über eine lange Zeit hinweg unterstützt wird.“

„XDefiant“ soll also über einen langen Zeitraum unterstützt und mit neuen Inhalten erweitert werden. Andere Entwickler hingegen würden nach dem Release solch eines Spiels schnell zum nächsten Projekt übergehen.

„Aber wir wollen uns darauf konzentrieren, dieses Projekt so lange zu unterstützen, wie wir können“, teilt Price mit.

Related Posts

Viele Beta-Spieler werden sich über diese Nachricht sicherlich freuen. Bisher kommt der Ego-Shooter nämlich gut an, wobei manche schon den Begriff „COD-Killer“ in den Mund nehmen. Auch wenn das für den Moment weit hergeholt ist, könnte „XDefiant“ dem Activision-Shooter auf lange Sicht gesehen durchaus Konkurrenz machen.

Der Shooter ist auf PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Amazon Luna und PC spielbar. Wann die Vollversion herauskommt, ist noch unbekannt.

Weitere Meldungen zu XDefiant.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren