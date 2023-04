XDefiant: Beta-Bug verhindert Fortschritt – Entwickler schalten alle Waffen & Aufsätze frei

Wie Ubisoft einräumte, kämpft die geschlossene Beta von "XDefiant" mit einem Bug, der in verschiedenen Bereichen den Spielfortschritt verhindert. Bis eine Lösung für das Problem gefunden wurde, werden alle Waffen und Aufsätze freigeschaltet.

"XDefiant" befindet sich aktuell in der geschlossenen Beta.

Mit „XDefiant“ entsteht bei Ubisoft ein neuer Multiplayer-Shooter, der Charaktere aus verschiedenen erfolgreichen Serien des Publishers umfassen und in Form eines Free2Play-Titels veröffentlicht wird.

Aktuell haben ausgewählte Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, „XDefiant“ im Rahmen einer geschlossenen Beta zu testen und den Entwicklern entsprechendes Feedback zukommen zu lassen. Wie sich schnell abzeichnete, läuft in der Closed-Beta technisch noch nicht alles rund. Stattdessen klagten die Teilnehmer zuletzt darüber, dass der Spielfortschritt nicht wie vorgesehen registriert wurde, was wiederum dazu führte, dass keine neuen Belohnungen freigeschaltet werden.

Die Entwickler von Ubisoft arbeiten laut eigenen Angaben bereits an einer Lösung. Da noch nicht absehbar ist, wann das Problem behoben sein wird, wurden in der geschlossenen Beta von „XDefiant“ alle Waffen und Aufsätze freigeschaltet.

Geschlossene Beta kämpft mit mehreren Problemen

„Aufgrund der Fortschrittsprobleme haben wir alle Waffen und Aufsätze für alle freigeschaltet. Schaut es euch an und teilt uns euer Lieblings-Loadout mit“, teilten die Entwickler auf Twitter mit und räumten ein, dass in der geschlossene Beta ein weiteres Problem auftauchte, an dem derzeit gearbeitet wird.

„Klassen und Loadouts werden möglicherweise nicht gespeichert, wir untersuchen das Problem“, heißt es hierzu. „Also stellt sicher, dass ihr eure Klasse vorbereitet, sobald ihr an einem Spiel teilnehmt!“ Laut den Spielerinnen und Spielern kann dieser Fehler umgangen werden, indem einfach der Skin eines Charakters geändert wird. Dies führt laut den Betroffenen dazu, dass mit dem Skin auch das Loadout gespeichert wird.

„XDefiant“ setzt auf ein Fortschritt-System, in dem ihr Waffen, Aufsätze und weitere Belohnungen freischalten könnt, indem ihr Erfahrungspunkte sammelt und vorgegebene Herausforderungen abschließt. Beispielsweise lässt sich die ikonische AK-47 freischalten, indem ihr Gegnern 1.000 Schadenspunkte mit Sturmgewehren zufügt.

Weitere Meldungen zu XDefiant:

„XDefiant“ befindet sich für die Konsolen sowie den PC in Entwicklung und wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin erscheinen. Fest steht laut Ubisoft allerdings schon jetzt, dass der Multiplayer-Shooter langfristig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden soll.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu XDefiant.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren