Star Wars: Ubisofts Open-World-Titel könnte früher erscheinen als vermutet

Bei Ubisoft Massive wird an einem neuen "Star Wars"-Titel gearbeitet, bei dem es sich um das große Spiel handeln soll, das für dieses Jahr neben "Assassin's Creed Mirage", "XDefiant" und Co geplant ist. Allerdings keimten Zweifel an der pünktlichen Fertigstellung auf.

Der französische Publisher Ubisoft, der im vergangenen Geschäftsjahr einen erheblichen Verlust verbuchen musste, scheint im aktuellen Geschäftsjahr besser aufgestellt zu sein. Das Unternehmen versprach zuletzt Neuveröffentlichungen wie „Assassin’s Creed Mirage“, „Skull and Bones“, „The Crew Motorfest“, „XDefiant“ und „Avatar Frontiers of Pandora“.

Ebenfalls ist die Veröffentlichung eines „großen“ und noch unbestätigten Spiels geplant, das vor April 2024 erscheinen soll. Nachdem zunächst unklar war, auf welcher Marke diese Produktion basiert, konnten Kotaku-Quellen etwas mehr Licht ins Dunkel bringen. So scheint es, dass es sich bei diesem Projekt um den „Star Wars“-Titel von Ubisoft Massive handelt.

Erste Details zum neuen Star Wars-Titel

Intern bekannt als „Project Helix“ und geleitet von Creative Director Julian Gerighty, der zuvor an der „The Division“-Reihe arbeitete, soll das „Star Wars“-Spiel unter anderem die Möglichkeit bieten, Weltraumreisen zwischen Planeten zu erleben.

Der Director betonte schon im Rahmen der einstigen Ankündigung, dass das „Star Wars“-Spiel eine große Abweichung von der Serie darstellen würde und „völlig anders“ sei als die Art von Spielen, an denen Massive in der Vergangenheit gearbeitet hatte. Versprochen wird ein handlungsbasiertes Open-World-Spielerlebnis auf Basis der Snowdrop-Engine.

Intern kam die Hoffnung auf, dass der „Star Wars“-Titel von Ubisoft Massive zu einem weiteren Blockbuster jenseits der „Assassin’s Creed“-Reihe werden könnte. Die Kotaku-Quellen behaupten aber auch, dass das Projekt zuletzt keine guten Fortschritte machte. Eine Veröffentlichung in diesem Geschäftsjahr könnte sich darauf aufbauend als zu ehrgeizig erweisen, was mit einer Verschiebung in das kommende Geschäftsjahr, das am 1. April 2024 beginnt und am 31. März 2025 endet, einhergehen würde.

Darauf angesprochen erklärte ein Ubisoft-Sprecher lediglich: „Wir kommentieren keine Gerüchte oder Spekulationen.“ Mit dem Ubisoft Forward-Event am 12. Juni 2023 werden wir vielleicht erfahren, wie es um den tatsächlichen Fortschritt steht und wie der Titel in der finalen Version heißen wird.

Ebenfalls dürften im Rahmen des Ubisoft-Events weitere Details zur „Assassin’s Creed“-Reihe enthüllt werden. Erst kürzlich gab Ubisoft bekannt, dass die Entwickler für diese Reihe, die in den kommenden Jahren mehrere Spiele hervorbringen wird, erheblich aufgestockt werden.

