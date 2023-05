Prince of Persia Remake: Präsentation lässt weiter auf sich warten – Der aktuelle Stand der Dinge

Zum Leidwesen der wartenden Spielerinnen und Spieler wurde es in der Vergangenheit erneut sehr still um das Remake zu „Prince of Persia: The Sands of Time“, das bereits im Jahr 2020 angekündigt wurde.

Das letzte Lebenszeichen stammt aus dem November des vergangenen Jahres, als uns Ubisoft versicherte, dass sich das Remake trotz der Infosperre weiter in Entwicklung befindet. Wer darauf gehofft haben sollte, dass im Rahmen der neuen Ubisoft Forward-Episode am 12. Juni 2023 frische Spielszenen zum „Prince of Persia: The Sands of Time“-Remake präsentiert werden, kann diese Hoffnung ab sofort begraben.

Wie Ubisoft einräumte, wird es nämlich noch eine Weile dauern, bis wir die überarbeitete Fassung der Neuauflage zu Gesicht bekommen. Trotz allem wird laut dem Publisher weiter hart an der Umsetzung des Remakes gearbeitet.

Etwas konkreter wurde in einem aktuellen Interview der verantwortliche Produzent Jean-Francois Naud, der anmerkte, dass sich das Remake zu „Prince of Persia: The Sands of Time“ weiterhin in einem frühen Stadium befindet. Naud dazu: „Seitdem wir das Projekt übernommen haben, haben wir uns die Rückmeldungen aus der Community angesehen und unseren eigenen Weg gefunden, das Spiel zu liefern.“

Und weiter: „Jetzt bauen wir das Team auf, definieren Prioritäten, erstellen Prototypen, testen Elemente und schauen, wie wir das Feedback der Community auch in die Entwicklung einbeziehen können. Es befindet sich immer noch in einem frühen Stadium, und die Spieler sollten in diesem Jahr keine weiteren Informationen über das Spiel erwarten, aber seien Sie versichert, dass wir alle unsere Stärken und unser Herzblut in dieses Projekt stecken.“

Das komplette Interview, in dem auch Game-Director Michael McIntyre zu Wort kommt und über die Entwicklung des Remakes spricht, findet ihr auf der offiziellen Website von Ubisoft.

Das Remake zu „Prince of Persia: The Sands of Time“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

