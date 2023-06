Ubisoft Forward: Stream mit Assassin’s Creed, Prince of Persia und mehr hier anschauen

Heute Abend startet im Rahmen des Summer Game Fests der nächste Showcase. Ubisoft wird die neuste Forward-Show präsentieren und um Zuge des Streams einige der kommenden Spiele vorstellen.

Bevor die Hauptshow um 19 Uhr starten wird, möchte Ubisoft ab 18:45 Uhr eine viertelstündige Pre-Show ausstrahlen. Das gesamte Programm wird auf den Youtube- und Twitch-Kanälen des Publishers übertragen.

Ubisoft Forward – Termine und Streams:

Pre-Show ab 18:45 Uhr

Hauptshow ab 19 Uhr

Gestreamt wird auf Youtube und Twitch

Nachfolgend ist der Youtube-Stream mit englischen Untertiteln eingebettet:

Auf Twitch gibt es Belohnungen: Spieler können sich auf dieser Plattform einige Drops abholen, wenn sie Ubisoft Forward auf dem offiziellen Kanal oder bei einem Co-Streaming-Partner anschauen. Vergeben werden sie für die Spiele „Avatar: Frontiers of Pandora“ (Waffenzubehör), „Riders Republic“ (Zubehör für das Base-Camp), „Assassin’s Creed Valhalla“ (Raben-Skin) und „Assassin’s Creed Mirage“ (Färbung).

Was wird auf der Ubisoft Forward-Show gezeigt?

Nachdem es in den vergangenen Jahren eher ruhig um Ubisoft wurde, plant das Unternehmen in diesem Jahr eine große Show mit Updates zu „Assassin’s Creed Mirage“, „Avatar: Frontiers of Pandora“, „Prince of Persia: The Lost Crown“ und „The Crew Motorfest“. Ebenfalls wird „Star Wars: Outlaws“ auftauchen. Der Open-Word-Titel wurde auf dem Xbox Showcase enthüllt.

Erwartet werden können letztendlich neue Trailer, Veröffentlichungstermine, Gameplay und auch die eine oder andere Neuankündigung oder Überraschung.

In der kommenden Nacht folgt das letzte große Event des Summer Game Fests. Punkt Mitternacht wird Capcom mit der Präsentation des eigenen Produktportfolios starten. Hier stehen Produktionen wie „Resident Evil“ und voraussichtlich das gestern angekündigte „Kunitsu-Gami – Path of the Goddess“ auf dem Plan.

