Prince of Persia The Lost Crown: 4K und 120 FPS auf PS5 – Auflösungen und Framerates aller Konsolen

Prince of Persia The Lost Crown:

Kurz vor dem Launch von “Prince of Persia: The Lost Crown” steht fest, welche Auflösungen und Framerates der Titel auf PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch bieten wird.

Ubisoft bereitet sich auf die Veröffentlichung von “Prince of Persia: The Lost Crown” vor. Erscheinen wird das neuste Adventure rund um den namensgebenden Prinzen am 18. Januar 2024.

Gespielt werden kann der Titel auf den Konsolen der aktuellen und vergangenen Konsolengeneration, was die Frage aufkommen ließ, welche Framerates und Auflösungen darauf unterstützt werden. Die Antwort lieferte Ubisoft kurz vor dem Launch.

4K und 120 FPS auf der PS5

Schon zuvor wurden die Systemvoraussetzungen für die PC-Version von “Prince of Persia: The Lost Crown” bestätigt. Sie verdeutlichen, dass man leicht an 4K/60 FPS und Ultra-Qualitätseinstellungen gelangen kann.

Auch diejenigen, die auf den aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X spielen, können sich auf ein flüssiges Abenteuer einstellen. Der Sidescroller unterstützt 4K/120 FPS sowohl auf der PS5 als auch auf der Xbox Series X – vorausgesetzt, das Anzeigegerät ist dazu in der Lage.

Auf der Xbox Series S bietet “Prince of Persia: The Lost Crown” eine Auflösung von 1440p bei 60 FPS, während die Xbox One X und PS4 Pro eine 4K-Auflösung mit einer Bildrate von 60 FPS liefern.

Die PS4 und die Xbox One erreichen eine Auflösung von 1080p bei 60 FPS, was auch der Fall ist, wenn die Switch angedockt ist. Im Handheld-Modus unterstützt Nintendos in die Jahre gekommene Plattform immerhin eine Auflösung von 720p bei 60 FPS.

Die Framerates und Auflösungen in der Übersicht:

PlayStation:

PS5: 4K bei 120 FPS

PS4 Pro: 4K bei 60 FPS

PS4: 1080p bei 60 FPS

Xbox:

Xbox Series X: 4K mit 120 FPS

Xbox Series S: 1440p bei 60 FPS

Xbox One X: 4K bei 60 FPS

Xbox One: 1080p bei 60 FPS

Nintendo Switch:

Docking: 1080p bei 60 FPS

Handheld: 720p bei 60 FPS

Wie sich “Prince of Persia: The Lost Crown” in den Tests schlägt und ob die angegebenen Eckwerte stabil gehalten werden können, werden die späteren Tests zeigen.

“Prince of Persia: The Lost Crown” wird am 18. Januar 2024 für Konsolen und PC auf den Markt gebracht. Das Spiel hat eine geschätzte Spielzeit von rund 25 Stunden und bietet verschiedene Schwierigkeitsgrade.

Um euch auf eure Sessions vorzubereiten, wird Ubisoft am 11. Januar 2024 eine kostenlose Demo veröffentlichen, die auf alle unterstützten Plattformen geladen werden kann.

