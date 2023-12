Prince of Persia The Lost Crown: Overview-Trailer stellt Gameplay und Features vor

Prince of Persia The Lost Crown:

In dieser Woche versorgte uns Ubisoft mit einem Overview-Trailer zum kommenden Action-Plattformer "Prince of Persia: The Lost Crown". Dieser ermöglicht uns einen ausführlichen Blick auf das, was spielerisch geboten wird.

Nachdem uns Ubisoft auf den The Game Awards 2023 mit einem neuen Story-Trailer zu „Prince of Persia: The Lost Crown“ versorgte, stehen ab sofort die nächsten Eindrücke zum Action-Plattformer bereit.

So veröffentlichte Ubisoft einen Overview-Trailer, den wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden haben. Der Trailer bringt es auf eine Länge von rund fünf Minuten und stellt uns „Prince of Persia: The Lost Crown“ ausführlich vor. Zu den beleuchteten Features gehört zum einen natürlich das Kampfsystem.

Des Weiteren geht der Trailer auf die Weiterentwicklung des Protagonisten, die Möglichkeit, die Zeit zu beeinflussen, oder die Nebenmissionen und Geheimnisse ein.

Da die Entwickler auf Story-Spoiler verzichteten, könnt ihr euch den Overview-Trailer auch dann anschauen, wenn ihr möglichst unvoreingenommen an „Prince of Persia: The Lost Crown“ herangehen möchtet.

Eine Mischung aus alten Stärken und neuen Ideen

Spielerisch versteht sich „Prince of Persia: The Lost Crown“ als ein klassischer Action-Plattformer mit Metroidvania-Elementen. Eigenen Angaben zufolge greifen die Entwickler von Ubisoft Montpellier diverse Stärken der Reihe auf und reichern diese mit Neuerungen an. In „The Lost Crown“ übernehmen wir die Kontrolle über den Protagonisten Sargon.

Im Laufe Handlung erkundet Sargon den Berg Qaf und versucht, den entführten persischen Prinzen zu retten. Nach einer Begegnung mit seinem Freund Vahram , der eine Vision des Königreichs in Flammen sieht, erlangt Sargon die Macht, die Zeit zu manipulieren.

„In der Rolle des schwertschwingenden Sargon kombiniert ihr akrobatische Kämpfe mit außergewöhnlichen Zeitkräften und besonderen Fähigkeiten, um euch durch die unterschiedlichsten Biome voller zeitkorrumpierter Feinde und mythologischer Bestien zu kämpfen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung weiter.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ erscheint am 18. Januar 2024 für den PC und die Konsolen. Am 11. Januar und somit eine Woche vor dem Release erscheint eine kostenlose Demo, mit der ihr euch selbst einen Eindruck von dem machen könnt, was spielerisch geboten wird.

