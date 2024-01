Prince of Persia The Lost Crown: Angaben zur Spielzeit – Gameplay zeigt Bosskampf und mehr

Prince of Persia The Lost Crown:

Kurz vor dem Release liefert uns eine aktuelle Vorschau der GameInformer Details zum Umfang beziehungsweise der Spielzeit von "Prince of Persia: The Lost Crown". Darüber hinaus stehen neue Gameplay-Szenen bereit, die uns das Eröffnungslevel und einen Bosskampf zeigen.

Zu den ersten größeren Titeln des Videospieljahres 2024 gehört das in wenigen Wochen erscheinende „Prince of Persia: The Lost Crown“ aus dem Hause Ubisoft.

Kurz vor dem Release lieferte uns eine aktuelle Vorschau der GameInformer weitere Details zum Umfang beziehungsweise der Spielzeit des Action-Plattformers. Wie sich der Vorschau entnehmen lässt, soll uns „Prince of Persia: The Lost Crown“ rund 25 Stunden beschäftigen. Wie sich die Spielzeit im Detail aufschlüsselt, geht aus dem Artikel nicht hervor.

Allerdings können wir wohl davon ausgehen, dass sich die 25 Stunden Spielzeit nicht alleine auf die Kampagne beziehen. Stattdessen dürften die Redakteure auch optionale Inhalte und die diversen Geheimnisse, die die Spielwelt von „Prince of Persia: The Lost Crown“ zu bieten hat, berücksichtigt haben.

So oder so gibt es im neuen Action-Plattformer von Ubisoft Montpellier aber offenbar einiges zu tun.

Gameplay-Video liefert ausführliche Eindrücke

Ergänzend zur Vorschau stellte die GameInformer ein Gameplay-Video bereit, das uns fast 20 Minuten frischer Spielszenen liefert. Zu sehen sind unter anderem die Eröffnungssequenz und das erste Level von „Prince of Persia: The Lost Crown“. Darüber hinaus warten Eindrücke aus einem Bosskampf.

Hier stellt sich der Protagonist Sargon dem durchtriebenen General Uvishka und erlernt anschließend seine erste Fähigkeit. In „Prince of Persia: The Lost Crown“ übernehmen wir die Kontrolle über Sargon, ein Mitglied der „Unsterblichen“. Die Mitglieder dieser Spezialeinheit durchliefen eine harte Ausbildung und verfügen über eine beeindruckende Akrobatik und tödliche Fähigkeiten im Kampf.

In „The Lost Crown“ verschlägt es Sargon auf den Berg Qaf, wo der Protagonist vor der Aufgabe steht, den entführten persischen Prinzen zu retten. Metroidvania-typisch bewegt ihr euch durch eine abwechslungsreiche Welt und erlernt mit zunehmender Spieldauer neue Fähigkeiten, die eure Durchschlagskraft im Kampf erhöhen und es euch ermöglichen, zunächst nicht zugängliche Bereich der Welt zu erkunden.

Im Dezember gab Ubisoft Montpellier bekannt, dass „Prince of Persia: The Lost Crown“ den Gold-Status erreichte. Somit erscheint der Action-Plattformer wie geplant am 18. Januar 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

Am 11. Januar 2024 und somit eine Woche vor dem Release erscheint eine kostenlose Demo.

