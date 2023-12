Prince of Persia The Lost Crown: Release gesichert – Entwickler meistern letzten Meilenstein

Prince of Persia The Lost Crown:

Wie Ubisoft bekannt gab, erreichte "Prince of Persia: The Lost Crown" in dieser Woche offiziell den Gold-Status. Somit wird der vielversprechende Action-Plattformer wie geplant Anfang 2024 erscheinen.

Zum Leidwesen der Community lässt das 2020 angekündigte Remake zu „Prince of Persia: The Sands of Time“ weiterhin auf sich warten. Deutlich runder verlief da die Entwicklung des Action-Plattformers „The Lost Crown“.

Wie Ubisoft bekannt gab, erreichte der 2,5D-Plattformer in dieser Woche nämlich offiziell den Gold-Status. Somit wird „Prince of Persia: The Lost Crown“ wie geplant Anfang 2024 erscheinen. „Im Namen des gesamten Teams können wir es kaum erwarten, dass Sie das Spiel in die Hand nehmen und als Sargon das mythische Persien erkunden“, kommentieren die Entwickler das Meistern des letzten großen Meilensteins.

„The Lost Crown“ entstand bei Ubisofts Niederlassung im französischen Montpellier und rückt die Geschichte des neuen Helden Sargon in den Mittelpunkt.

Sargon ist ein Mitglied der „Die Unsterblichen“ genannten und im Kampf geschulten Eliteeinheit. In „The Lost Crown“ steht Sargon vor der Aufgabe, den entführten persischen Prinzen zu retten.

Manipuliert die Zeit zu eurem Vorteil

Im Kampf und bei der Erkundung der Spielwelt setzt Sargon nicht nur auf seine beiden Schwerter und seinen Bogen. Darüber hinaus ist der Protagonist in der Lage, die Zeit zu seinem Vorteil zu manipulieren, versteckte Plattformen aufzudecken oder Kontrollpunkte zu erschaffen, an die er zurückkehren kann.

Mit zunehmender Spieldauer könnt ihr zudem neue Fähigkeiten freischalten, um Sargons Fähigkeiten im Kampf zu verbessern, und verschiedene Amulette ausrüsten, die euch unterschiedliche Vorteile einräumen. Metroidvania-typisch lockt die Spielwelt von „Prince of Persia: The Lost Crown“ mit allerlei Geheimnissen und Überraschungen.

Ein ausführliches Video, das euch einen Blick auf die Spielwelt und weitere Details liefert, findet ihr hier.

Weitere Meldungen zu Prince of Persia: The Lost Crown:

„Prince of Persia: The Lost Crown“ erscheint am 18. Januar 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

Am 11. Januar 2024 und somit eine Woche vor dem Release erscheint eine kostenlose Demo, mit der ihr euch einen eigenen Eindruck von dem verschaffen könnt, was der Action-Plattformer spielerisch zu bieten hat.

Prince of Persia: The Lost Crown has gone gold! 📀 On behalf of the entire team, we can’t wait for you to put your hands on the game and explore mythological Persia as Sargon. Your journey begins on January 18! #PrinceofPersia #videogames #gaming pic.twitter.com/Y3dM2Pi3yI — Prince of Persia™ (@princeofpersia) December 18, 2023

Weitere Meldungen zu Prince of Persia: The Lost Crown.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren