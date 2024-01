Prince of Persia The Lost Crown: Deep-Dive stellt die Zugänglichkeitsoptionen vor

Prince of Persia The Lost Crown:

Neben diversen Details erreichte uns in dieser Woche zudem ein Deep Dive zum in diesem Monat erscheinenden Action-Plattformer "Prince of Persia: The Lost Crown". In diesem gehen die verantwortlichen Entwickler auf die gebotenen Zugänglichkeitsoptionen ein.

Passend zum nahenden Release von „Prince of Persia: The Lost Crown“ erreichten uns in dieser Woche diverse neue Details zum kommenden Werk von Ubisoft Montpellier.

Zum einen ging aus einer aktuellen Vorschau hervor, dass die Spielzeit des Metroidvania-Abenteuers bei etwa 25 Stunden liegt. Darüber hinaus bestätigte Ubisoft, dass sich Spielerinnen und Spieler auf der PS5 und der Xbox Series X auf eine Darstellung in 4K und 120FPS freuen dürfen.

Ergänzend zu diesen Angaben stellten die Entwickler einen Deep Dive bereit, in dem auf die Zugänglichkeitsoptionen von „Prince of Persia: The Lost Crown“ eingegangen wird. Laut eigenen Angaben ging es Ubisoft Montpellier von Anfang an darum, dass der Action-Plattformer so zugänglich wie möglich ist.

Aus diesem Grund war schnell klar, dass es keine QTEs oder farbbasiertes Feedback geben wird und dass die Textboxen immer ausreichend groß sind.

Passt den Schwierigkeitsgrad an eure Bedürfnisse an

Anfänger, denen „Prince of Persia: The Lost Crown“ zu schwer sein sollte, können den Schwierigkeitsgrad in unterschiedlichen Bereichen auf ihre Bedürfnisse zuschneiden. Beispielsweise dürft ihr den Umgebungsschaden, die Gesundheit der Feinde, den Ausweichfenster- und Parierschwierigkeitsgrad und vieles mehr anpassen.

Zu den weiteren Zugänglichkeitsoptionen gehören der „Hohe Kontrast“-Modus, eine anpassbare HUD-Skala oder alternative Textschriftarten. Des Weiteren versprechen die Entwickler mehrere Quality-of-Life-Features, die für eine rundere und gleichzeitig zugänglichere Spielerfahrung sorgen.

Als Beispiel nennen die Verantwortlichen die sogenannten „Memory Shards“. Hierbei haben wir es mit Screenshots von Orten zu tun, die auf der Karte angezeigt werden und euch dabei helfen, bereits besuchte Orte wiederzufinden.

Dank der Speicherung über die Cloud könnt ihr die „Memory Shards“ auf andere Systeme übertragen.

Weitere Details zu den Optionen im Bereich der Zugänglichkeit entnehmt ihr dem folgenden Deep Dive-Video. „Prince of Persia: The Lost Crown“ erscheint am 18. Januar 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

Am 11. Januar 2024 veröffentlicht Ubisoft eine kostenlose Demo, die euch einen ersten Blick auf den Titel ermöglicht.

