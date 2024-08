Prince of Persia The Lost Crown: DLC „Die Maske der Finsternis“ und Complete Edition angekündigt

Prince of Persia The Lost Crown:

Mit "Die Maske der Finsternis" kündigte Ubisoft zum Abschluss der Woche einen Story-DLC zu "Prince of Persia: The Lost Crown" an. Parallel zu diesem erscheint eine Complete Edition zum Action-Plattformer. Wir verraten euch, welche Inhalte geboten werden.

Im März veröffentlichte Ubisoft die Roadmap zum Action-Plattformer „Prince of Persia: The Lost Crown“. Wie aus dieser hervorging, planten die Entwickler von Ubisoft Montpellier unter anderem einen Story-DLC.

Nachdem das Unternehmen bislang nur davon sprach, dass der Story-DLC zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2024 erscheint, kündigte Ubisoft den DLC in dieser Woche offiziell an. Wie der Publisher bekannt gab, trägt der DLC den Namen „Die Maske der Finsternis“ und wird die Geschichte von „Prince of Persia: The Lost Crown“ durch zusätzliche Elemente bereichern.

Des Weiteren bestätigte Ubisoft, dass „Die Maske der Finsternis“ am 17. September 2024 für alle Plattformen erscheint, für die „Prince of Persia: The Lost Crown“ erhältlich ist.

Darum geht es im Story-DLC

Allzu viele Details zum kommenden Story-DLC nannte Ubisoft in der offiziellen Ankündigung noch nicht. Stattdessen führte der Publisher lediglich aus: „Prince of Persia: The Lost Crown – Die Maske der Finsternis wird ein spannendes und düsteres neues Kapitel von Sargons Geschichte hinzufügen.“

„Die Spielerinnen und Spieler werden in diesem originellen Abenteuer auf dem Berg Qaf eine brandneue, miteinander verbundene Welt mit exklusiven Biomen erkunden können.“

Wer schon länger mit einem Kauf von „Prince of Persia: The Lost Crown“ liebäugeln sollte, bekommt im nächsten Monat einen zusätzlichen Anreiz geboten. So kündigte Ubisoft parallel zum Story-DLC eine Complete Edition zum Action-Plattformer an. Das Komplettpaket erscheint genau wie „Die Maske der Finsternis“ am 17. September 2024.

Die folgende Übersicht verrät euch, welche Inhalte in der Complete Edition warten.

„Prince of Persia: The Lost Crown“

„Unsterblichen“-Outfit

„Wohlstandsvogel“-Amulett

„Warrior Within“-Outfit

Das digitale Abenteuerhandbuch

„Die Maske der Finsternis“ und zwei neue Outfits für Sargon, inspiriert von „Prince of Persia: The Two Thrones“

Für Besitzer des Action-Plattformes wird es einen Upgrade-Pfad geben, der den im September 2024 erscheinenden Story-DLC, vier Outfits für Sargon, ein Amulett und den digitalen Abenteuerführer umfasst. Gleichzeitig erscheint „Die Maske der Finsternis“ natürlich auch in einer Stand-Alone-Variante.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ ist für den PC (ab sofort auch auf Steam), die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

