Ubisoft+ Classics: Ab sofort separat von PS Plus Extra/Premium abonnierbar

Ubisoft+ Classics kann fortan einzeln abonniert werden, bleibt aber weiterhin ein Bestandteil von PS Plus Extra und Premium. Im Abo enthalten ist ein Pauschalzugriff auf ältere Spiele des Publishers.

Ubisoft+ Classics ist ein Bestandteil von PlayStation Plus Extra und Premium. Künftig kann die kuratierte Liste mit einigen Spielen aus der Ubisoft-Bibliothek aber auch einzeln abonniert werden, wie der Publisher in den Abendstunden bekannt gab.

Über ein Ubisoft+ Classics-Abonnement erhalten Spieler Zugriff auf mehr als 50 Spiele aus der Ubisoft-Bibliothek. Diese umfassen verschiedene Genres und können uneingeschränkt genutzt werden, solange das Abo aktiv ist.

Ubisoft+ Classics für 7,99 Euro pro Monat

Im PlayStation Store wird Ubisoft+ Classics wahlweise auf der hier verlinkten Webseite abonniert. Dabei fallen Kosten in Höhe von 7,99 Euro pro Monat an.

Mit diesem Preis dürfte sich das Abo eher für Spieler rentieren, die nur selektiv und phasenweise bestimmte Ubisoft-Spiele testen möchten. Bei einer dauerhaften Nutzung bietet sich die PS Plus Extra-Mitgliedschaft an.

Extra kostet pro Monat 13,99 Euro, was einen Preisunterschied von immerhin sechs Euro ergibt. Der Ubisoft-Vorteil schrumpft bei einem Vergleich der Jahreskosten. Während PS Plus für zwölf Monate mit 125,99 Euro zu Buche schlägt (in Sales auch mal weniger), kosten zwölf Monate Ubisoft+ Classics 95,88 Euro.

Damit ergibt sich zwar noch immer ein Preisvorteil von 30,11 Euro pro Jahr bzw. rund 2,50 Euro pro Monat zugunsten von Ubisoft+ Classics. Allerdings bekommen PS Plus Extra-Abonnenten für den überschaubaren Zusatzbetrag eine üppige Liste an Inhalten und Features, die wir nachfolgend zusammengefasst haben:

Welche Spiele sind in Ubisoft+ Classics enthalten?

Das Abo umfasst eine Reihe von älteren Games der wichtigsten Ubisoft-Franchises. Dazu gehören nicht zuletzt etliche Teile der “Assassin’s Creed”-Reihe und “Far Cry”-Games. Die nachfolgende Liste gewährt eine Gesamtübersicht:

Assassin’s Creed Chronicles China

Assassin’s Creed Chronicles India

Assassin’s Creed Chronicles Russia

Assassin’s Creed The Ezio Collection

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed 3 Remastered

Assassin’s Creed 4 Black Flag

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Valhalla

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 6

Far Cry 3 Blood Dragon

Far Cry 3 Classic Edition

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

For Honor

Ghost Recon Breakpoint

Immortals Fenyx Rising

Legendary Fishing

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Rabbids Invasion

Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Siege

Rayman Legends

Riders Republic

Risk Urban Assault

Scott Pilgrim vs. The World The Game – Complete Edition

South Park: The Fractured But Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

The Division

The Division 2

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon

Trials Rising

UNO

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs Legion

Werewolves Within

Wheel of Fortune

Zombi

Ubisoft+ Classics ist nur eines von mehreren Abonnements, die Spieler abschließen können. Unser kürzlich veröffentlichtes Special gewährt eine Übersicht:

Nicht für PlayStation verfügbar: Für 17,99 Euro pro Monat erhalten Spieler ein Ubisoft+ Premium-Abonnement, das Premium-Editionen aller Spiele in Ubisoft+ Classics sowie frühen Zugang zu neuen Veröffentlichungen, monatliche Belohnungen und mehr bietet. Unterstützt werden Xbox, Amazon Luna und PC.

