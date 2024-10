PS5 & PS4:  Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

In dieser Woche steht für die arbeitsfreien Tage ein wahrer Blockbuster an: „Call of Duty: Black Ops 6“ öffnet am heutigen Freitag seine Tore und lässt seine Nutzer auf PS5, Xbox Series X|S und den PC in actionreichen Schlachten gegeneinander antreten. Auf den Konsolen und über den Microsoft Store kann der Titel bereits seit heute um Mitternacht gespielt werden. PC-Nutzer auf anderen Plattformen mussten sich hingegen noch bis um 6 Uhr heute Morgen gedulden.

In der nächsten Woche erscheint dann ein neuer Rollenspiel-Teil, auf den die Fans beinahe zehn Jahre warten mussten: „Dragon Age: The Veilguard“ von den Entwicklern von BioWare wird am 31. Oktober 2024 veröffentlicht.

Das gibt es an diesem Wochenende noch

Damit ihr keine Spiele verpasst, die in der hinter uns liegenden Woche erschienen sind, haben wir diese in einer praktischen Liste zusammengefasst. Neben „Call of Duty: Black Ops 6“ erschien unter anderem die zweite Erweiterung für „Alan Wake 2“, „The Lake House“. Zudem wurde der Sandbox-Hit „Minecraft“ als PS5-Version veröffentlicht.

Wollt ihr euch nach neuem Games-Futter umsehen, solltet ihr einen Blick in den PlayStation Store werfen. Dort ist vor wenigen Tagen ein neuer Sale gestartet, bei dem ausgewählte Spiele um bis zu 95 Prozent reduziert wurden. Darunter finden Nutzer Titel wie „No Man’s Sky“ oder auch das im Januar veröffentlichte „Like a Dragon: Infinite Wealth“.

Wer sich an diesem Wochenende lieber auf Steam herumtreibt, kann unter anderem bei der Publisher-Aktion von WB Games vorbeischauen. Ausgewählte Spiele des Unternehmens sind dabei für wenige Tage um bis zu 90 Prozent im Preis gesenkt. Besonders hervorgehoben werden dabei etwa „Hogwarts Legacy“, „Mortal Kombat 1“ oder auch „Back 4 Blood“.

Zum Schluss haben wir einen Hinweis für alle Couch-Potatoes: Mit „Like a Dragon: Yakuza“ ist eine weitere Videospiel-Adaption bei Prime Video gestartet. Die ersten drei Folgen der Serie stehen ab sofort zum Streamen bereit. Die drei letzten Episoden folgen am 1. November 2024.

Was habt ihr an den kommenden Tagen so vor und mit welchen Spielen verbringt ihr dabei eure Freizeit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

