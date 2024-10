Minecraft: PS5-Version vier Jahre nach Konsolen-Launch veröffentlicht

Die PS5 feiert in Kürze ihren vierten Geburtstag. Und ganze vier Jahre mussten Besitzer der Konsole auch auf eine native Version von “Minecraft” warten. Zwar war das würfelige Kreativspiel über die Abwärtskompatibilität der Sony-Konsole spielbar, aber eben nicht mit den Vorzügen der PS5.

Der Current-Gen-Launch erfolgte in dieser Woche. Besonders hervorgehoben werden in diesem Zusammenhang die erweiterte Renderdistanz und die flüssigere Darstellung des Spiels.

Minecraft mit 4K und 60 FPS

Mojang Studios hat die PS5-Version von „Minecraft“ für die stärkere Hardware der Konsole optimiert. Neben der erwähnten Renderdistanz profitieren Spieler auf der aktuellen Hardware von Verbesserungen, die eine 4K-Auflösung und 60 FPS einschließen.

Die neue Version hebt zudem die Einschränkungen der Testphase auf, sodass Spieler nun vollen Zugriff auf alle Funktionen der Bedrock-Edition und den Minecraft-Store haben.

Allerdings müssen Spieler auf die Integration von Raytracing vorerst verzichten. Die Option ist vorhanden, aber ausgegraut. Das enttäuscht natürlich Nutzer, die erwartet hatten, dass die stärkere Hardware der PS5 für diese Funktion verwendet wird – zumal die im November erscheinende Pro-Version der Sony-Konsole in Sachen Raytracing noch einmal eine Schippe obendrauf legt.

Ebenfalls enttäuschend: Eine Unterstützung für PlayStation VR2 ist nicht vorgesehen. Und der VR-Modus wird sogar aus der PS4-Version entfernt, wie wir erst kürzlich berichteten:

Immerhin: Besitzer der PS4-Version von “Minecraft” können im PlayStation-Store ohne weitere Kosten auf das PS5-Pendant umsteigen.

Hardcore-Modus und Bundles

Zusammen mit der Veröffentlichung der PS5-Version erhält „Minecraft“ in der Bedrock-Edition auch zwei neue Funktionen. Zum einen wurde der Hardcore-Modus eingeführt, in dem Spieler nur ein Leben haben und nach dem Tod die Welt nur noch als Zuschauer betreten können. Diese Funktion war zuvor nur in der Java-Edition verfügbar.

Zum anderen fügt das Update „Bundles“ hinzu, eine Funktion, mit der Spieler mehrere Gegenstände im Inventar zusammenfassen können. Dies erleichtert die Verwaltung und Organisation von Ressourcen, insbesondere in umfangreichen Projekten.

Die Veröffentlichung von „Minecraft“ für die PS5 steht im Einklang mit der geänderten Strategie von Microsoft Gaming. Anfang des Jahres wurden einst exklusive Titel wie „Sea of Thieves“, „Grounded“ und „Pentiment“ für die PlayStation 5 veröffentlicht. Auch „Indiana Jones und der große Kreis“ soll 2025 für Sonys Konsole erscheinen, nachdem es zunächst als Xbox-Exklusivtitel geplant war.

