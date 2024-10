PS5 & PS4: Neuerscheinungen der Woche in der Übersicht inkl. CoD Black Ops 6

Welche Spiele kommen in dieser Woche für PS4 und PS5 auf den Markt? Die Übersicht verrät, was Spieler in den kommenden Tagen erwartet. Highlight der Woche ist "Call of Duty: Black Ops 6".

In den nächsten Tagen gibt es wieder reichlich Nachschub für PS5 und PS4, wobei mit Ausnahme von “Call of Duty: Black Ops 6” die ganz großen Blockbuster ausbleiben. Der Launch erfolgt am kommenden Freitag für Konsolen und PC.

Der genannte Shooter spielt in den frühen 90er Jahren und bietet die übliche Kombination aus Kampagne, Zombie-Modus und Multiplayer. Die Handlung ist in eine Zeit des globalen Umbruchs eingebettet, geprägt vom Ende des Kalten Krieges. Angaben zum Preload und zu den Startzeiten halten wir hier bereit.

Horror-DLC und Shadow the Hedgehog

„Alan Wake 2: The Lake House“ wiederum ist ein DLC, der vom Federal Bureau of Control am Cauldron Lake handelt. Spieler erkunden die geheimnisvolle Einrichtung und tauchen in ein Survival-Horror-Erlebnis ein, das die Realitäten des pazifischen Nordwestens mit dem “Dark Place” verbindet.

„Sonic X Shadow Generations“, eine weitere Neuerscheinung der Woche, erweitert die Sonic-Reihe um die Figur Shadow the Hedgehog. Das Spiel bietet eine neue Story-Kampagne mit der genannten Hauptfigur, die über erweiterte Fähigkeiten verfügt. Spieler durchqueren Level aus Shadows Vergangenheit, entdecken Geheimnisse in einer zentralen Welt und schalten neue Kräfte frei, um Black Doom zu besiegen.

Nachfolgend die Übersicht über die Neuerscheinungen der Woche für PS4 und PS5:

Dienstag, 22. Oktober 2024

Alan Wake 2: The Lake House (DLC) – PS5

(DLC) – PS5 Hero Rescue – PS4

– PS4 Sonic x Shadow Generations: Digital Deluxe Edition – PS5/PS4

– PS5/PS4 Fantasy Friends: Dream Worlds – PS5/PS4

– PS5/PS4 Potionomics: Masterwork Edition – PS5

– PS5 Fear the Spotlight – PS5/PS4

– PS5/PS4 Awaken: Astral Blade – PS5/PS4

– PS5/PS4 Kong: Survivor Instinct – PS5

– PS5 Fae Farm – PS5/PS4

– PS5/PS4 Dead Island 2 Ultimate Edition – PS5

– PS5 Minecraft – PS5

– PS5 Wildermyth: Console Edition – PS5

Mittwoch, 23. Oktober 2024

While We Wait Here – PS5/PS4

– PS5/PS4 SINce Memories: Off The Starry Sky – PS4

– PS4 Super XYX – PS5/PS4

Donnerstag, 24. Oktober 2024

Telebbit – PS5

– PS5 Die Schlümpfe: Dreams – PS5/PS4

– PS5/PS4 Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – PS5/PS4

– PS5/PS4 Puppet House – PS5

– PS5 Romance of the Three Kingdoms 8 Remake – PS5/PS4

– PS5/PS4 The Jackbox Survey Scramble – PS4

– PS4 The Bridge Curse 2: The Extrication – PS5

– PS5 Slay the Princess – The Pristine Cut – PS5

– PS5 Vendetta Forever – PS5

– PS5 Orange Season – PS5

Freitag, 25. Oktober 2024

Rogue Flight – PS5

– PS5 Color Swiper – PS5/PS4

– PS5/PS4 Ys X: Nordics – PS5/PS4

– PS5/PS4 Barbie Project Friendship – PS5/PS4

– PS5/PS4 Miraculous: Paris Under Siege – PS5/PS4

– PS5/PS4 The Coma 2B: Catacomb – PS5

– PS5 Call of Duty: Black Ops 6 – PS5/PS4

– PS5/PS4 Sonic X Shadow Generations – PS5/PS4

– PS5/PS4 Path Builder – PS5/PS4

– PS5/PS4 Moe Waifu H – BlockBlast – PS5/PS4

Sollte uns das eine oder andere Spiel entwischt sein, lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Auch die kommenden Wochen haben einiges im Gepäck. So erscheinen Spiele wie „Dragon Age: The Veilguard“ und „Horizon Zero Dawn Remastered“, die beide für Oktober geplant sind. Im November geht es mit „LEGO Horizon Adventure“ weiter. Im Dezember folgt unter anderem „Marvel Rivals“.

