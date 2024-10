Black Myth Wukong: PS5-Version auf Disk – Game Science äußert sich und Termin geleakt

Game Science kündigt die baldige Veröffentlichung der physischen PS5-Edition von "Black Myth: Wukong" an. Ein bekannter Insider weiß offenbar mehr und leakt den US-Termin samt Cover und Preis. Und auch an der Xbox-Front bewegt sich etwas.

„Black Myth: Wukong“ baut seit der digitalen Veröffentlichung für PS5 und PC im August dieses Jahres auf einen beachtlichen Erfolg. Das von Game Science entwickelte Action-RPG basiert auf dem chinesischen Roman „Die Reise nach Westen“ und verzeichnet weltweit über 20 Millionen verkaufte Exemplare.

Für viele Spieler stellt der digitale Launch allerdings eine Hürde dar, da sie Disk-Versionen bevorzugen und wie schon im Fall von “Alan Wake 2” auf die physische Fassung warten. Die Geduld wird offenbar in Kürze belohnt.

Geplante Veröffentlichung der physischen PS5-Version

Game Science gab am Wochenende bekannt, dass die physische Edition von „Black Myth: Wukong“ für die PS5 „sehr bald“ erscheint.

„Auserwählte, danke für eure Geduld!“, erklärte Game Science bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung. „Da die Master-Disk für Black Myth: Wukong fertig ist, wird die physische PS5-Edition sehr bald für euch verfügbar sein.“

Laut dem Insider billbil-kun wird die physische PS5-Version am 21. Oktober 2024 – also schon heute – in den USA zum Preis von 64,99 US-Dollar veröffentlicht. In Europa soll die Edition voraussichtlich kurz darauf für 69,99 Euro erhältlich sein. Ebenso steht fest, dass die physische Version als echte Disk und nicht nur als Download-Code vertrieben wird.

Neben der physischen Edition arbeitet Game Science an einem DLC für „Black Myth: Wukong“, der voraussichtlich Anfang 2025 veröffentlicht wird. Der geplante Termin soll mit dem chinesischen Neujahrsfest am 29. Januar 2025 korrespondieren.

Wie steht es um die Xbox-Version?

Im Juni informierte Game Science, dass die Veröffentlichung der Xbox-Version von „Black Myth: Wukong“ aufgrund interner Qualitätsbedenken verzögert würde.

Später hieß es von anderen Quellen, dass die Verzögerung auf einen exklusiven Vertrag mit Sony zurückzuführen sei, der das Spiel zunächst nur für PlayStation zugänglich macht. Auch Microsoft hatte behauptet, dass die Verzögerung der Xbox-Version nicht auf technischen Einschränkungen basiere.

Während an dieser Stelle weiterhin Fragen offen sind, scheint es, dass die Xbox-Version von „Black Myth: Wukong“ voranschreitet. Darauf deutet die Tatsache hin, dass der Titel vom ESRB für Xbox Series X/S bewertet wurde. Ein Release auf der Microsoft-Plattform scheint somit in greifbarer Nähe zu sein.

Während Game Science keine offizielle Ankündigung dazu gemacht hat, erfolgen Zertifizierungen in der Regel kurz vor der Veröffentlichung. Eine Disk-Version scheint für Xbox Series X/S aber weniger sinnvoll zu sein, wie neueste Statistiken nahelegen:

Die Veröffentlichung der physischen Version und die anstehende(n) Erweiterung(en) unterstreichen einmal mehr, dass Game Science mit „Black Myth: Wukong“ noch lange nicht fertig ist und auf dem bisherigen Erfolg aufbauen möchte. Weitere Ankündigungen zu sämtlichen Themen werden folgen.

