Starfield 2: Wir dürfen uns auf einen Kracher freuen, meint ein Ex-Bethesda-Designer

In einem Interview mit Videogamer blickte Game-Designer Bruce Nesmith, der Bethesda im Jahr 2021 verließ, auf seine Zeit beim US-amerikanischen Publisher zurück.

Zu den behandelten Themen gehörte nicht nur die PS3-Version des Rollenspiel-Hits „The Elder Scrolls 5: Skyrim“, die das Team seinerzeit vor technische Herausforderungen stellte. Auf „Starfield“ und die Zukunft der neuen Bethesda-Marke ging der Designer ebenfalls ein. Auch wenn der erste Teil durchaus noch Raum für Verbesserungen bot, ist Nesmith laut eigenen Angaben davon überzeugt, dass Bethesda mit „Starfield 2“ einen Erfolg auf dem Niveau von „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ abliefern könnte.

Oftmals legen Entwickler mit dem ersten Teil nämlich das Fundament einer neuen Reihe, auf dem sie bei Nachfolgern aufbauen können, um bessere Spielerfahrungen abzuliefern. Ähnliche werde es bei „Starfield“ laufen.

Fokus liegt auf Verbesserungen und neuen Inhalten

Bei seinen Aussagen bezieht sich Nesmith auf die Tatsache, dass die Teams bei einem Nachfolger auf bereits bestehende Grundlagen zurückgreifen. Dadurch können sie sich auf die Verbesserungen der Spielmechaniken und neue Inhalte konzentrieren. „Als wir Skyrim entwickelt haben, hatten wir den großen Vorteil von Oblivion, das wiederum den großen Vorteil von Morrowind genoss“, so der Designer weiter.

„All das Material war schon da. Wir mussten es nur weiter verbessern und neue Inhalte hinzufügen. Wir mussten nicht bei Null anfangen. Hätten wir bei Null anfangen müssen, hätte das zwei oder drei Jahre mehr Entwicklungszeit bedeutet.“

Zu einem möglichen Nachfolger zu „Starfield“ ergänzte Nesmith: „Ich freue mich auf Starfield 2. Ich denke, das wird ein verdammt gutes Spiel, weil es viele der Dinge aufgreifen wird, bei denen die Leute sagen, dass es noch nicht perfekt war. Dass dort das gewisse Etwas gefehlt hat.“

„Es wird das, das jetzt schon besteht, aufgreifen, viele neue Inhalte hinzufügen und viele dieser Probleme beheben können.“

Designer zieht einen Vergleich mit erfolgreichen Marken

Als Beispiel nannte Nesmith Serien wie „Assassin’s Creed“, die in ihren Anfängen ebenfalls nicht voll überzeugten. „Wenn man sich das erste Dragon Age, das erste Assassin’s Creed oder das erste Spiel in vielen anderen IPs ansieht, zeigen sie oft kleine Anflüge von Brillanz, eingebettet in vieles, was nicht alle anspricht“, so der Designer abschließend.

„Nein, sie sind nicht sofort super angesagt und populär. Es braucht leider manchmal eine zweite oder sogar dritte Version des Spiels, um wirklich alles zu bereichern.“

„Starfield“ erschien im Jahr 2023 für die Xbox Series X/S sowie den PC und wurde recht positiv, wenn auch nicht überschwänglich aufgenommen. Während der Metascore der Xbox Series X/S-Version bei 83 lag, brachte es die PC-Umsetzung auf einen Metascore von 85.

Auch wenn eine entsprechende Ankündigung weiterhin aussteht, hielt sich zuletzt hartnäckig das Gerücht, dass „Starfield“ auf kurz oder lang den Weg auf die PS5 findet. Für neue Spekulationen sorgte kürzlich Microsofts CEO Satya Nadella, der davon sprach „mehr Inhalte auf weitere Plattformen bringen zu wollen“.

