Starfield: Die Nachteile großer Triple-A-Titel – Langjähriger Lead Artist erklärt seinen Abschied

Während der Entwicklung von "Starfield" entschied sich der langjährige leitende Künstler Nate Purkeypile dazu, Bethesda zu verlassen. Eine Entscheidung, auf die er in einem Reddit-Dialog ausführlich einging.

Vor wenigen Tagen sorgte Bethesdas Design Director Emil Pagliarulo für Diskussionen, als er das 2023 veröffentlichte Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ in vielen Belangen als den bislang besten Titel des Studios beschrieb.

Gleichzeitig hob er in einem Interview hervor, dass sich das Team bei der Realisierung mit diversen Herausforderungen konfrontiert sah. Ein Thema, das Nate Purkeypile auf Reddit aufgriff. Nate Purkeypile arbeitete über einen Zeitraum von 14 Jahren bei Bethesda und wirkte zuletzt als leitender Künstler an „Starfield“ mit.

2021 entschied er sich während der Arbeiten an dem Sci-Fi-Abenteuer dazu, Bethesda zu verlassen und mit Just Purkey Games ein eigenes Studio zu gründen. Laut Purkeypile waren es die stetig wachsenden Teams von Triple-A-Titeln und der damit verbundene Stress, der ihn dazu veranlasste, die Reißleine zu ziehen und sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Über 500 Menschen arbeiteten an Starfield

„Ich weiß, dass viele Leute ihre Meinung zu Starfield haben. Dass es wahrscheinlich zu groß ist, kleiner hätte sein sollen und so weiter“, so Purkeypile. „Ich stimme vielem davon zu. Obwohl ich es sehr genossen habe, bei Bethesda zu arbeiten, als wir etwa 65-110 Leute bei Fallout 3 und Skyrim waren, hat es mir viel weniger Spaß gemacht, als das Team immer größer wurde.“

„Es hat mir viel Spaß gemacht, Bereiche zu gestalten, die viele von euch wahrscheinlich gesehen haben. Darunter Diamond City, Blackreach und Little Lamplight. Ich war der Lead Artist bei Point Lookout, Fallout 76 und mehr.“

Purkeypile weiter: „An Starfield arbeiteten 500 Menschen oder noch mehr. Und es waren vier verschiedene Firmen beteiligt (BGS, BGS Austin, BGS Dallas, BGS Montreal). Das schließt das Outsourcing noch nicht einmal ein. Das war einfach nicht mein Stil.“

„Es gab so viele Meetings, und es war nicht die Art und Weise, wie ich gerne Spiele entwickle. Ich mag es, einfach schnell voranzukommen und einzigartige Dinge zu erschaffen.“

Spiele von Bethesda „unverantwortlich groß“?

Aktuell arbeitet Purkeypile mit seinem Team am Open-World-Projekt „The Axis Unseen“, das eine unterhaltsame Mischung aus Horror- und Heavy Metal-Elementen bieten wird. Zudem verspricht Purkeypile eine Spielwelt, die etwa fünf Mal so groß ausfallen soll als in „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ und komplett von Hand erschaffen wird.

Auf prozedural generierte Inhalte verzichten die Entwickler bewusst.

Vor wenigen Tagen sprach mit Todd Howard auch Bethesdas Game Director über die Art und Weise, wie das Studio an die Entwicklung von Spielen herangeht. Laut Howard verzichtet Bethesda in der Regel bewusst darauf, einmal erschaffene Inhalte zu verwerfen.

Dies wiederum führe dazu, dass die Spiele des Studios mitunter „unverantwortlich groß ausfallen“. Weitere Aussagen Howards zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Starfield“ ist für den PC und die Xbox Series X/S erhältlich. Die immer wieder aufkeimenden Gerüchte um eine nahende Ankündigung für die PS5 bestätigten sich bisher nicht.

