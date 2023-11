Starfield: Bethesda antwortet auf negative User-Reviews und erntet Kritik

Schon kurz nach dem Release von „Starfield“ zeichnete sich ab, dass das Science-Fiction-Abenteuer hinsichtlich der Wertungen zum Teil deutlich hinter anderen Rollenspielen von Bethesda zurückstecken musste.

Während es die PC-Version auf Metacritic auf eine durchschnittliche Wertung von 86 Punkten bringt, landete die Xbox Series X/S-Fassung bei 83 Punkten. Deutlich negativer kommt „Starfield“ auf Steam weg, wo nach mehr als 80.000 Nutzer-Reviews lediglich die Wertung „Ausgeglichen“ wartet. Zahlreiche kritische User-Reviews inklusive.

Wie entdeckt wurde, entschieden sich von Steam als offizielle Entwickler von Bethesda Softworks markierte User dazu, auf kritische Reviews zu reagieren. Dabei sorgte vor allem die Art und Weise, wie hier vorgegangen wurde, für Kritik.

So ging es den Mitarbeitern von Bethesda Softworks, die dem Service-Team zugrechnet werden, in erster Linie darum, die Kritik mit wenig überzeugenden Argumenten zu entkräften, anstatt auf das Feedback der Community einzugehen.

Auch andere Entwickler üben Kritik

Ein Thema, das neben den Schwächen in der Technik oder dem verschwendeten Potenzial im spielerischen Bereich mehrfach angesprochen wurde, sind die zahlreichen leeren Planeten und Monde. Hier wiederholten die Mitarbeiter im Prinzip einfach nur eine Aussage, die Ashley Cheng, die Managing Directorin von Bethesda Softworks, bereits Anfang September in einem Interview traf: „Einige der Planeten von Starfield sind so konzipiert, dass sie leer sind – aber das ist nicht langweilig. Als Astronauten zum Mond flogen, war dort nichts. Sie hatten bestimmt keine Langeweile.“

Auch ansonsten war man weit davon entfernt, Kritik an „Starfield“ zuzulassen. In weiteren Antworten an kritisch gestimmte Nutzer, die teilweise einfach per Copy & Paste unter den Beiträgen platziert wurden, hieß es stattdessen, dass die Spielerinnen und Spieler einfach mehrere Charaktere spielen, Außenposten suchen oder ins New-Game-Plus wechseln sollten, um mehr aus dem Spiel herauszuholen.

Eine Vorgehensweise, mit der Bethesda Softworks nicht nur die Kritik der Gaming-Community auf sich zog. Vereinzelte Entwickler meldeten sich ebenfalls zu Wort und äußerten sich zur Vorgehensweise der „Starfield“-Macher. Laut den Entwicklern sei durchaus nachvollziehbar, dass auf die negativen Nutzer-Feedbacks reagiert wird.

Im Fall von Bethesda Softworks sei es aber vor allem die Art und Weise, die sowohl der Community als auch anderen Entwicklern sauer aufstieß.

Antworten auf Nutzer-Reviews der neue Standard?

Dass es auch anders geht, verdeutlichen laut James Spanos beispielsweise die Wormwood Studios, die sich laut Spanos für jedes der mehr als 3.000 Nutzer-Reviews zu „Primordia“ in der Kommentarsektion persönlich bedankten. Wie der BAFTA-nominierte Autor Xalavier Nelson Jr. ergänzte, spielen Nutzer-Reviews auf Steam eine immer wichtigere Rolle.

„Es ist tatsächlich einer der wenigen Mechanismen, die wir haben, um uns gegen toxische/ungenaue Erzählungen zu wehren, die heutzutage rund um einen Titel auftauchen – und deshalb funktioniert es! Potenzielle Spieler sehen außerdem sowohl diese Bewertung als auch die Reaktion, was sich auf ihre Kaufentscheidung auswirken kann“, führte Nelson Jr. aus und kritisierte Bethesda lediglich für die lieblosen Copy & Paste-Antworten und den allgemeinen Ton, der gegenüber den Usern angeschlagen wurde.

Geht es nach Dillon Rogers, dem Schöpfer von „Gloomwood“, dann ist an einer Kommunikation mit der Community nichts auszusetzen. Ein konstruktiver Austausch natürlich immer vorausgesetzt. „Wir machen das jetzt schon seit ein paar Jahren“, so Rogers. „Viele Leute werden ihre Bewertung umkehren, wenn Sie sich an sie wenden und ihnen mitteilen, dass Sie an dem Problem arbeiten oder ihnen bei der Lösung eines Fehlers helfen.“

Die Verantwortlichen von Bethesda Softworks äußerten sich zur aktuellen Kritik bisher nicht. „Starfield“ ist für den PC und die Xbox Series X/S erhältlich.

