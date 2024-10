Dragon Age The Veilguard: Auf PS5 und Xbox Series X/S im Techniktest

“Dragon Age: The Veilguard" wurde auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X/S einem Techniktest unterzogen. Wie schlägt sich das BioWare-Rollenspiel in der Analyse?

Das in dieser Woche erscheinende Rollenspiel “Dragon Age: The Veilguard” ist eine Fortsetzung des 2014 veröffentlichten “Dragon Age: Inquisition” und setzt auf die aktuelle Frostbite-Technologie. In diesem Sinne profitiert der neue Ausflug in die Fantasy-Welt von der Nutzung moderner Grafik-Features wie Raytracing sowie einer verbesserten Darstellung dynamischer Umgebungen.

Nachdem die allgemeinen Reviews zu “Dragon Age: The Veilguard” in dieser Woche veröffentlicht wurden, lässt eine Analyse von Digital Foundry einen Blick auf den technischen Aspekt werfen.

Grafikmodi, Auflösungen und Raytracing-Effekte

Digital Foundry hebt hervor, dass es sich bei “Dragon Age: The Veilguard” um ein “toll aussehendes Spiel” handelt, mit “wirklich schönen Umgebungen samt üppigem Laub und attraktiver Beleuchtung”. Allerdings: In Bezug auf Reflexionen oder diffuse globale Beleuchtungsqualität könne das BioWare-RPG „nicht unbedingt“ mit den Spitzenreitern dieser Generation mithalten, aber das Gesamtbild sei beeindruckend.

Spieler wählen auf der PS5 und Xbox Series X zwischen zwei Grafikmodi: Im Fidelity-Modus sind es angedachte 30 FPS bei einer internen Auflösung von um die 1080p und aktivem Raytracing. Der Performance-Modus von “Dragon Age: The Veilguard” hingegen erlaubt flüssigere 60 FPS bei dynamisch angepasster Auflösung von um die 720p (Tiefstwert lag bei 504p). Auf Raytracing müssen Spieler hier verzichten.

Im Leistungstest überzeugt der Fidelity-Modus mit stabilen 30 FPS ohne Frame-Pacing-Probleme. Der Performance-Modus erreicht meist stabile 60 FPS, weist jedoch gelegentliche Einbrüche auf – unter Last etwas häufiger auf der Xbox Series X, wo zudem verstärktes Screen-Tearing beobachtet wurde.

Empfohlen wird von Digital Foundry letztlich der Performance-Modus, bei dem die Bildqualität trotz der Framerate von 60 FPS im Allgemeinen in Ordnung sei.

Digital Foundry bespricht die technischen Aspekte von „Dragon Age: The Veilguard“ anhand von Spielszenen.

Auf der Xbox Series S ein gutes Ergebnis und Fazit

Auf der Xbox Series S ist “Dragon Age: The Veilguard” grafisch etwas reduziert: Raytracing ist nicht verfügbar, und die interne Auflösung ist geringer (648p im Fidelity-Modus und 432p im Performance-Modus), was zu einem weicher dargestellten Bild führt.

Auch Details der Haar-Engine sind abgespeckt, um die Leistung zu wahren. Im Fidelity-Modus bleibt die Framerate jedoch solide bei 30 FPS, während im Performance-Modus gelegentliche Schwankungen beim Durchqueren von Umgebungen und Ansehen von Zwischensequenzen vorkommen. Hier liegen die Werte nicht selten unter 60 FPS.

„Die Leistung läuft meist auf einem ausreichend guten Niveau, erreicht aber nicht ganz die Standards der anderen Konsolenplattformen“, so die Einschätzung zur Xbox Series S.

Unseren Test zu “Dragon Age: The Veilguard” lest ihr nachfolgend:

Ein weiterer Punkt der Analyse widmet sich dem Charakter-Editor. Er bietet laut Digital Foundry “viele Optionen für Charakterdesigns, ohne überwältigend zu wirken”. Ebenfalls würden die übertriebenen Merkmale dafür sorgen, dass die Charaktere nicht ins “Uncanny Valley” abrutschen.

Im Fazit betont Digital Foundry: “Ich glaube nicht, dass Dragon Age-Fans von Veilguard enttäuscht sein werden. Und ich glaube auch nicht, dass Konsolenspieler enttäuscht sein werden. BioWares neuestes RPG sieht toll aus und spielt sich gut. Es bietet ein solides technisches Erlebnis auf der aktuellen Konsolen-Hardware.”

Den kompletten Bericht von Digital Foundry zur technischen Performance von „Dragon Age: The Veilguard“ findet ihr hier.

„Dragon Age: The Veilguard” wird am 31. Oktober 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Laut den Entwicklern können sich Spieler auf ein umfangreiches Rollenspielerlebnis freuen, das rund 40 Stunden in Anspruch nehmen soll, wenn nur die Hauptstory verfolgt wird.

