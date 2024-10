Dragon Age The Veilguard: Findet BioWare zur alten Stärke zurück? Das sagt der EA-CEO

In einem Meeting mit Investoren sprach Andrew Wilson, der CEO von Electronic Arts, über den nahenden Release von "Dragon Age: The Veilguard". Geht es nach Wilson, dann könnte BioWare mit dem Rollenspiel in doppelter Hinsicht zu alter Stärke zurückfinden.

Kurz vor dem Release des Rollenspiels erreichten uns in dieser Woche die internationalen Testwertungen zu „Dragon Age: The Veilguard“.

Nicht nur in unserem ausführlichen Test konnte das Fantasy-RPG überzeugen. Auf Metacritic liegt die durchschnittliche Wertung nach etwas mehr als 50 Reviews bei 84 Punkten. Im Rahmen eines Investoren-Meetings zu den aktuellen Geschäftszahlen sprach mit Andrew Wilson der CEO von Electronic Arts über die internationalen Reviews zu „Dragon Age: The Veilguard“.

Dabei blickte Wilson zunächst auf den gescheiterten Loot-Shooter „Anthem“ zurück, der sich laut dem EA-CEO deutlich von dem abhob, was die Spieler bislang von BioWare kannten. Nach dem kommerziellen Misserfolg von „Anthem“ habe es laut Wilson einen großen Wandel bei BioWare gegeben, durch den das Studio zu seinen Wurzeln zurückkehrte.

Mit The Veilguard zurück zur alten Klasse?

Dies wiederum führte laut Wilson dazu, dass wir uns bei „Dragon Age: The Veilguard“ auf eine hochwertige Rollenspiel-Erfahrung im klassischen BioWare-Stil freuen dürfen. „BioWare hat sich auf das konzentriert, was BioWare zu einem beliebten Studio und einer beliebten Marke gemacht hat“, so Wilson weiter.

„Auf die Art von Spielen, die sie machen. Unglaublich reichhaltige Welten, unglaublich nuancierte Charaktere, wirklich kraftvolle und fesselnde Geschichten mit Kameradschaft, Freundschaften und Beziehungen und Entscheidungen, die im Kontext des Gameplays wichtig sind“, führte der CEO von EA aus.

„Und ich denke, es war diese Rückkehr zu dem, was BioWare großartig gemacht hat, und dem Studio Zeit zu geben, das zu liefern, was BioWare im Kontext der Dragon Age-Welt großartig macht, was Dragon Age: The Veilguard ausmacht“, heißt es weiter. Wilson zufolge wird „The Veilguard“ nicht nur von den positiven Reviews profitieren.

Gleichzeitig erscheint das Rollenspiel zu einer Zeit, in der es innerhalb des Genres nur wenig Konkurrenz gibt. Dies könnte BioWare ebenfalls dabei helfen, mit „Dragon Age: The Veilguard“ zu alter Stärke zurückzufinden. Auch in kommerzieller Hinsicht.

Release erfolgt in zwei Versionen

Der Release des neuen BioWare-Titels erfolgt am 31. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. EA-typisch erfolgt der Release in Form von unterschiedlichen Editionen.

Die Standard-Ausgabe schlägt im PlayStation Store mit 79,99 Euro zu Buche. Spieler mit einer aktiven EA Play-Mitgliedschaft bekommen einen Rabatt von zehn Prozent eingeräumt.

Für 99,99 Euro wiederum bieten Electronic Arts und BioWare die Deluxe Edition zu „Dragon Age: The Veilguard an“. Neben dem Spiel an sich warten die folgenden Zusatzinhalte auf euch.

Kosmetische Blutdrachen-Rüstung

Sechs kosmetische Waffen für Rook

Krieger-Rüstungsset für Rook

Magier-Rüstungsset für Rook

Schurken-Rüstungsset für Rook

Sieben Waffen für Gefährten

Sieben Rüstungssets für Gefährten

